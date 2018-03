Cand doua suflete sunt facute sa fie impreuna nimeni si nimic nu poate sta in calea lor. Nu doar ca destinele lor sunt aliniate, ci si romantismul lor este sustinut de sprijinul fara egal al Universului.

In ciuda tuturor lucrurilor care se intampla in viata lor, intotdeauna destinele lor se intersecteaza. Intr-o lume in care exista durere, suferinta si insecuritate, ele sunt dovada ca iubirea inca exista.

Pot exista conflicte emotionale nerezolvate sau alte probleme care apar in vietile aglomerate, insa aceste momente dificile devin doar o scuza pentru ca aceste suflete sa se intalneasca.

Dragostea este o experienta magica in momentul in care este traita cu adevarat. Nu doar ca te face sa vezi doar partea frumoasa a lucrurilor, ci te convinge sa crezi in iubirea pana la adanci batraneti.

Ce se intampla cand doua suflete sunt menite sa fie impreuna?

1. Esti acceptata de partenerul de cuplu fara termeni si conditii

In relatia de cuplu esti tu insati. Nu exista nicio masca pe care sa fii nevoita sa o porti in preajma persoanei iubite. Inveti sa renunti la barierele pe care le-ai ridicat in jurul inimii tale, sa lasi garda jos, sa fii mai indrazneata si sa arati cine esti cu adevarat. Pentru ca persoana de langa tine te accepta cu toate defectele si imperfectiunile tale.

Daca esti cu cineva care este o sursa de putere in momente de vulnerabilitate emotionala, atunci esti cea mai norocoasa persoana. Apreciaza-l pentru ca ti-a promis sa petreaca o vesnicie langa sufletul tau. Nu doar ca te iubeste pentru cine esti, ci pentru ceea ce poti deveni in viitorul indepartat.

Comunicarea este extrem de importanta intr-o relatie (si nu vorbim doar despre relatiile sentimentale). Insa care este diferenta dintre comunicarea cu o persoana draga si cea cu un partener de suflet? Spontaneitatea.

In prezenta partenerului sufletului tau, esti tu - ai idei, esti creativa. Poti spune tot ce simti.

Iti transmiti emotiile fara a fi nevoita sa te ascunzi dupa deget. Conversatiile normale se transforma in dezbateri lungi, de ore intregi. Da, aceasta este puterea de a fi cu cineva care iti este destinat.

3. Exista libertate intre voi

In relatiile adevarate nu exista termenul de apartinere. Sufletul tau este doar al tau, inima ta este doar a ta, corpul tau este doar al tau. Nimeni nu poate pune un pret pe importanta vietii umane.

In relatia sentimentala cu adevaratul suflet pereche, dragostea nu este despre gelozie sau posedare. Este despre a lasa o persoana sa rataceasca cat isi doreste si sa ii oferi posibilitatea de a reveni atunci cand simte nevoia. Este despre a crea o casa in tine pentru cei care merita cu adevarat. Cand ai pe cineva in viata ta care te face sa te simti minunat, lasi ancora si incerci sa il tii legat de tine. Insa nu trebuie sa fie asa.

Atunci cand doua suflete sunt menite sa fie impreuna, intregul Univers conspira pentru dragostea lor.

Tot ce trebuie sa faci este sa nu te opresti niciodata din a crede in iubirea pe care el ti-o poarta. Indiferent de circumstante, nu lasa ca scepticismul si indoiala sa intervina in viata ta.