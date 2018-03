Putini oameni stiu ca aproape toata cariera lui, Vincent Van Gogh a fost un artist infometat. Purta haine vechi si dormea pe unde apuca. Isi vindea picturile pentru o mancare calda si un loc unde sa doarma in siguranta.

Picturile lui Vincent Van Gogh valoreaza acum milioane de dolari. Atunci el le schimba pentru un acoperis deasupra capului si putina mancare.

Exista un motiv pentru care Van Gogh murea de foame. Crea arta pentru a crea arta. Foarte simplu. Nu isi dorea sa fie popular, nu voia sa se imbogateasca. Picta pentru ca ii placea.

Aceasta era pasiunea lui, chemarea lui. Nu avea nevoie de permisiunea nimanui. Nu ii intreba pe oameni daca ii placeau picturile lui. El doar isi urma inima si visul.

Cel mai important lucru este faptul ca Van Gogh a continuat in ciuda provocarilor, obstacolelor si lipsei succesului.

"Daca auzi o voce in interiorul tau care-ti spune "nu poti picta", atunci picteaza cu orice pret si vocea va fi redusa la tacere." - Vincent Van Gogh.

4 Motive pentru care nu ne urmam visurile:

- teama de a iesi din zona de confort si teama de esec;

- asteptam ceva in schimb;

- ignoram vocea noastra interioara;

- suntem coplesiti de tot ce se intampla in jurul nostru in momentul in care suntem pe drumul cel bun si intalnim atat de multe lucruri noi.

foto interior si prima pagina: Amanda Carden , Shutterstock

Van Gogh nu era un artist talentat in mod natural. A pictat pe toata durata vietii sale, insa abia cand avea 20 de ani a inceput sa picteze cu norma intreaga dupa ce a esuat in mai multe profesii: ministru, profesor la scoala, comerciant de arta si functionar.

In cele din urma, si-a urmat inima dupa ce a esuat la profesii pe care nu dorea sa le faca in primul rand. In ultimii ani de viata a devenit faimos. Cu toate acestea, el a creat arta pe tot parcursul vietii lui.

Van Gogh este simbolul persistentei. Prima sa pictura majora a fost realizata la varsta de 32 de ani.

"Cum ar fi viata daca nu am avea curaj sa incercam ceva?" - Vincent Van Gogh

Visurile tale te asteapta

Nu exista nimic in aceasta lume care sa te tina in spate in afara de tine insati. Tu esti stapanul destinului tau - creatorul vietii tale.

Universul iti ofera tot ce ai nevoie pentru a iti transforma visurile in realitate. Insa depinde doar de tine sa faci primii pasi pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

Doar pentru ca intampini o problema, un obstacol sau cineva iti spune "Nu" nu inseamna ca s-a terminat. "Nu" uneori inseamna sa mergi mai departe sau sa incerci mai mult.