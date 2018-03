Ai avut inima franta. Ai luat multe decizii gresite in viata ta. Ai spus multe lucruri nepotrivite. Ai mers pe drumuri dificile. Te-ai rugat pentru un miracol. Te-ai rugat sa te trezesti in trecut pentru a o lua de la capat, pentru a indrepta lucrurile, pentru a renunta la cuvintele cu care te-ai ranit singura.

Te-ai inconjurat de ziduri pe care nimeni nu mai putea sa le doboare. Ai inceput sa ai tot mai putina incredere in oameni. Ai inceput sa tii totul pentru tine. Iti era frica. Iti era teama sa mai iubesti. Iti era teama sa nu iti vezi din nou sufletul ranit. Iti era teama ca vei fi judecata. Iti era teama ca nu esti suficient de buna pentru cei din jurul tau.

Iti era teama ca puteai face alte greseli si ca toti vor pune o eticheta pe inima ta.

Dar nu trebuie sa traiesti pentru nimeni.. ci doar pentru tine. Nu trebuie sa traiesti o viata pe care nu ti-o doresti doar pentru a face pe cineva fericit. Nu trebuie sa alegi un drum pe care nu vrei sa mergi doar pentru a tine pe cineva langa tine. Nu trebuie sa te prefaci ca esti fericita doar pentru a vedea zambete in jurul tau. Pentru ca in momentul in care ramai singura iti dai seama cine esti cu adevarat. Iar sufletul tau vrea doar sa se elibereze de toate poverile.

Invata sa te ierti. Pentru ca doar asa inima ta se va simti din nou libera. Da, vor exista cicatrici. Da, daca privesti in trecut vei regreta toate greselile pe care le-ai facut. Insa acestea ti-au adus lectii de viata importante care te-au ajutat sa fii din nou impacata cu tine. Ti-ai gasit drumul pe care vrei sa mergi si ai inceput sa iti deschizi sufletul pentru a vedea cine esti cu adevarat. Ai inceput sa lasi in spate ura si durerea pentru a atrage in viata ta fericirea adevarata.

Inainte regretai lucrurile pe care le-ai facut, cuvintele pe care le-ai spus. De data aceasta, regreti lucrurile pe care ar fi trebuit sa le faci si cuvintele pe care ar fi trebuit sa le spui. Ai devenit nerabdatoare cu tine pentru ca stii ca poti mai mult. In ochii tai straluceste mai nou speranta. Las-o sa te indrume sa gasesti calea catre inima ta.

Intelegi ca nu ai cum sa scapi de toate lucrurile rele. Acestea inca fac parte din viata ta. Le accepti si mergi mai departe cu ele. In sfarsit intelegi ca viata nu este doar despre tristete si durere... este despre magie, despre iubire, despre incredere, despre fericire. Viata nu este decat un cerc nesfarsit, un ciclu fara sarasit. Intr-o zi te afli in varf, in alta zi esti pe marginea prapastiei. Si este in regula. Pentru ca ce ar fi viata daca nu ti-ar da emotii? Daca nu te-ar trece zi de zi prin tot felul de stari? Daca nu te-ar face sa simti ca traiesti cu adevarat?

Opreste-te si bucura-te de ce se intampla chiar acum in viata ta. Pentru ca aceasta este viata pe care ai ales sa o traiesti. Pentru ca esti ceea ce vrei tu sa fii... nu ceea ce isi doresc altii. Pentru ca alegi sa te pui pe primul loc chiar daca uneori esti egoista. Pentru ca fericirea este cel mai pretios lucru pe care il poate simti inima ta. Pentru ca esti tu si nimeni altcineva!