Odata ce ai invatat aceste 10 adevaruri grele despre viata, vei fi de 10 ori mai puternica.

foto interior si prima pagina: Amanda Carden Shutterstock

Nimic in aceasta lume nu este perfect. Viata nu este perfecta. Ea este plina de urcusuri si coborasuri, momente fericite si mai putin fericite, zambete si lacrimi, bucurie si tristete. De cele mai multe ori, momentele dificile ne pot seca de energie, facandu-ne sa credem ca viata este destul de nedreapta cu noi.

Da, uneori viata are drumuri rasucite si intortocheate. Insa nu trebuie sa ne dam batuti. Trebuie sa luptam cu fiecare pas pe care il facem. Sa respiram adanc si sa ne relaxam. Pentru ca, in cele din urma, totul va fi bine. Am gasit pe simplecapacity 10 adevaruri mai putin zen care ne vor ajuta sa trecem peste griji.

1. Actiunile vorbesc mai mult si mai profund decat cuvintele

Gandind si vorbind despre anumite obiective nu te vor ajuta foarte mult sa ajungi acolo unde iti doresti. Trebuie sa iesi din zona de confort si sa faci primul pas (oricat de mic ar fi) pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Ai incredere in tine si pune in aplicare planurile tale.

2. Nu banii sunt cei care conteaza

Tu nu esti definita de zerourile pe care le castigi. Poti avea totul in viata, insa asta nu inseamna ca esti bogata. Esti cu adevarat bogata cand esti fericita in sufletul tau - si de cele mai multe ori fericirea nu are nicio legatura cu bunurile materiale. Atata timp cat ai suficienti bani pentru a manca, un acoperis deasupra capului si haine, esti mai mult decat implinita.

Tine minte acest citat: "Cumparam lucruri de care nu avem nevoie, cu bani pe care nu ii avem, pentru a impresiona oameni pe care nu-i simpatizam."

3. Pentru a avea succes, trebuie ca mai intai sa dai gres

Fiecare dintre noi face greseli si se impiedica in multe capcane pe care viata ni le arunca la fiecare pas. Dar este in regula daca nu ai reusit prima data. Mai mult, ti-a fost o invatatura, o lectia buna de viata. Ridica-te si incearca din nou si din nou pana cand ajungi acolo unde iti doresti. Toata lumea invata din greselile lor si de multe ori esecul s-a dovedit a fi cheia succesului.

4. Totul este trecator

In aceasta lume, toate lucrurile trebuie sa se termine mai devreme sau mai tarziu. Acceptarea acestui adevar important te va ajuta sa depasesti momentele dificile mult mai repede. Data viitoare cand treci printr-o perioada grea, asigura-te ca ii reamintesti sufletului tau ca nimic nu dureaza pentru totdeauna si ca orice ar fi... va trece si el.

5. Toata lumea are defecte

Nu pune pe nimeni pe un piedestal deoarece vei intampina numai dezamagiri. Aminteste-ti ca pana si cea mai buna persoana din lume este doar un suflet pe acest pamant... si ca si ea mai face greseli. Nimeni nu este fara defect. Si pentru a iubi pe cineva cu adevarat trebuie sa intelegi asta.

6. Tu esti singura care poate face ceva pentru viata sa

Tu trebuie sa decizi care este drumul pe care vrei sa mergi in viata. In tine este puterea de a face ceva pentru a fi fericita - prin gandurile pe care le ai, prin cuvintele pe care le rostesti, prin actiunile pe care le iei. A fi trista si nefericita este o alegere pe care o faci in mod constient, asadar alege fericirea si iti vei schimba radical viata.

7. Nimeni nu traieste pentru totdeauna

Timpul nostru in aceasta lume este limitat. Banii si puterea nu pot cumpara nemurirea. Cel mai bun lucru pe care trebuie sa il faci este sa te bucuri de aceasta viata si sa traiesti fiecare zi asa cum iti doresti. Nimeni nu stie ce urmeaza sa se intample maine; asadar, momentul prezent este cel care conteaza cu adevarat.

Traieste pentru ca mai apoi sa nu ai regrete.

8. Este in regula sa te simti dezamagita

Este imposibil ca tot timpul sa fii cu zambetul pe buze. Este normal ca uneori sa treci prin momente mai putin fericite, sa simti nevoia sa plangi si sa iti eliberezi sufletul de poveri. Nu incerca sa te protejezei de ceea ce simti.

9. Primesti ceea ce oferi

Trateaza oamenii asa cum ti-ar placea sa fii tratata daca vrei sa traiesti intr-o lume mai buna. Fii amabila, atenta si respectuoasa. In aceasta lumea, totul se intoarce la un moment dat.

10. Maine este o noua zi

Cand simti ca nu mai poti continua, aminteste-ti ca maine este o alta zi. Indiferent de ce ti s-a intampla pana acum, noaptea va veni si va aduce cu ea o noua zi. Ai posibilitatea la un nou inceput!