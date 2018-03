Sa fii o femeie puternica nu inseamna sa te comporti ca un barbat. Inseamna, in schimb, sa iti accepti feminitatea si sa o arati lumii, in timp ce detii controlul lucrurilor pe care le faci.

De obicei, recunosti femeile puternice de la distanta. Emana energie si putere. Purposefairy.com a facut o lista scurta in care a notat calitatile unei femei puternice. Lista are doar cinci puncte, dar o poti continua chiar tu.

Calitatile unei femei puternice. Ce o diferentiaza

Prima dintre calitatile unei femei puternice este aceasta: stie cine e! Si-a identificat nevoile si stie ce are de facut in viata. Pune intotdeauna visele ei inaintea oricaror altor lucruri. Nu se rusineaza sa arate lumii cine e ea. Chiar daca e in continua miscare si se dezvolta in timp, o sa ramana ea insasi in orice punct al vietii ei. Stie ca e puternica si foloseste acest lucru in favoarea ei, pentru a avea succes in viata.

2. Stie sa se apere

O femeie puternica e increzatoare si recunoaste o oportunitate sau o cauza buna atunci cand apare una.

