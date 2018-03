Uneori ma gandec ca viata este ca un joc video, pe diverse nivele. Numai ca in cazul nostru, acestea urca pana la infinit. Nimic nu ne sta in cale atunci cand inima si vointa noastra, sustinute e iubire, se aliniaza cu idealul nostru cel mai maret.

foto interior si prima pagina: Tithi Luadthong, Shutterstock

Atunci cand piesele puzzle-ului par se prabuseasca, gaseste-o pe cea mai apropiata de tine si nu te lasa sa cazi in abis. In mod sigur, se afla una alaturi de tine pe care, cu un mimim de efort poti sari. Tragete-ti sufletul si apoi identific-o pe urmatoarea, pentru a mai urca o treapta. Si tot asa.

Poate ca o persoana din viata ta pe care contai dispare fara urma sau poate ca o situatie se schimba. Nu dispera. Daca nu te vei lasa cuprinsa de panica si vei privi cu luciditate si atentie in jur, vei constata ca in jurul tau se afla alti oameni pe care poti conta sau poate chiar curcumstante mai bune.

Atinci cand tindem sa devenim comode si sa ne complacem intr-o situatie atunci cand inca nu am ajuns in varful versantului, Universul se ingrijeste sa ne puna la treaba. Oricat de frumoasa este poiana in care ne-am oprit si oricat de placut susura izvorul de langa brad, el stie ca adevarata noastra rasplata, acea priveliste la care sufletul nostru doreste sa ajunga si care se afla in varful muntelui, se gaseste pe cel mai inalt pisc al muntelui. Si-atunci trimite ursul sa ne sperie si sa ne faca sa o pornim din nou la drum, cu si mai mare elan. Macar de teama, daca nu de altceva.

Stiu cum este sa iti urmezi inima, desi pare nebunesc, sa renunti la confortul locurilor si ai oamenilor pe care ii stii, si sa o iei de la capat in alta parte. De multe ori, in ultimii doi ani de zile, am avut senzatia ca am facut echilibristica, la fel ca intr-un joc video, si am sarit de pe o treapta pe alta, mai sus si mai sus. Recunosc ca au fost si momente in care am alunecat si am cazut. Insa acela a fost un prilej sa aflu mai multe despre mine. Intotdeauna, degetele mele s-au prins la timp de ceva, aparut ca prin minune, care m-a impiedicat sa ma duc de-a rostogolul cu totul.

Pentru ca viata este un joc video, pe mai multe nivele. Atunci cand stapanesti unul, vrei nu vrei, treci la urmatorul.