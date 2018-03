Este timpul sa facem lumina!

Multe femei ar merge pana in panzele albe pentru a avea un par sanatos, hidratat si stralucitor. Insa exista cateva obiceiuri de zi cu zi – cum ar fi spalatul si aranjatul parului – care pot face atat de mult rau firului de par incat singura modalitate de a il mai salva este prin taierea acestuia.

foto interior si prima pagina: Parilov Shutterstock

Am gasit pe huffingtonpost cele mai populare mituri despre par explicate de specialisti. Va invitam sa le cititi si sa le impartasiti cu prietenele voastre (multe dintre ele va pot salva parul de la foarfeca).

Mitul 1: Este mai bine sa iti lasi parul sa se usuce natural decat sa il usuci cu uscatorul de par

Adevarul: Un studiu a aratat ca in timp ce uscatorul poate deteriora suprafata firului de par, uscarea naturala poate provoca de asemenea daune parului. Atunci cand parul este expus la umiditate pentru perioade lungi de timp (timpul necesar pentru ca parul sa se usuce singur), acesta se umfla si preseaza proteinele care iti mentin parul intact.

Cel mai bun lucru pe care il poti face: usuca-ti parul cu uscatorul pana cand acesta este uscat in proportie de 75%, apoi foloseste uscatorul pe o temperatura joasa (aer rece) sau lasa-l sa se usuce natural.

Mitul 2: Matreata inseamna ca ai scalpul uscat

Adevarul: De fapt, este chiar invers. Matreata apare in mod frecvent din cauza unui tip de drojdie care se dezvolta… intr-un mediu uleios. Asadar, daca iti faci griji ca spalatul parului prea des usuca scalpul si duce la matreata, poti sta linistita.

Mitul 3: Taierea varfurilor la fiecare sase saptamani ajuta ca parul sa creasca mai repede

Adevarul: Cresterea parului se intampla la nivelul scalpului. Acestea fiind spuse, frecventa taierii varfurilor nu are absolut deloc de a face cu cat de repede (sau lent) iti creste parul. Motivul pentru care ai auzit ca acest truc este foarte important este simplul fapt ca tunderea regulata impiedica ruperea si despicarea varfurilor.

Mitul 4: Stresul duce la albirea parului

Pentru un par sanatos, iti poti taia varfurile o data la 8-12 saptamani.

Adevarul: Albirea parului este determinata in cea mai mare masura de genetica si trecerea timpului. Pe masura ce trec anii, corpul tau produce mai putina melanina (moleculele responsabile pentru culoarea naturala). Acest lucru face ca parul nou sa creasca gri (cu melanina minima) sau alb (fara melanina).

Mitul 5: Purtarea parului prins poate face ca parul sa cada

Adevarul: O coada lejera prinsa cu un elastic in zona cefei este in regula. Insa da, impletiturile extrem de stranse stranse, coada cu elastic dur sau cocurile prinse in varful capului pot dauna parului deoarece creeaza tensiune pe foliculii de par si pot duce la caderea permanenta a parului.

Un alt lucru care poate duce la caderea parului este purtarea constanta si pentru o perioada lunga de timp a extensiilor.

Mitul 6: Clatirea parului cu apa rece inchide cuticula.

Adevarul: Stilistii spala parul cu apa rece la finalul procesului pentru a inchide cuticula firului de par (si, astfel, parul poate reflecta lumina, devenind mai stralucitor). Cu toate acestea, parul nu contine celule vii, prin urmare nu reactioneaza la apa rece (sau la cald). In cazul in care iti doresti ca parul sa fie stralucitor, investeste intr-o masca de calitate sau intr-un spray de par bun.

Mitul 7: Cu cat iti piepteni mai mult parul cu atat el va fi mai sanatos

Adevarul: Desigur, pieptanarea parului poate distribui uleiurile naturale pe intreaga lungime de par, insa uneori nu este tocmai sanatoasa pentru parul tau. De fapt, pieptanarea exagerata poate crea electrizarea firului de par si, in timp, poate duce la ruperea firului de par.

Periaza-ti parul doar atunci cand este necesar; procesul trebuie sa fie unul usor, inceput de la zona varfurilor si urcat treptat pana la radacina.

Mitul 8: Dupa un timp, trebuie sa schimbi sampoanele pentru ca nu vor mai avea rezultate

Adevarul: Sampoanele diferite ofera rezultate diferite. S-ar putea ca unul sa aiba proteine ce ofera parului mai mult volum. Altul poate avea ulei de jojoba pentru hidratarea firelor deshidratate.

Schimbarea samponului trebuie sa tina de preferintele personale si de starea actuala a parului.

De exemplu, este proaspat vopsit? Daca da, ar trebui sa schimbi samponul cu unul cu o formula mai hidratanta.

sursa material: Cosanzene.ro