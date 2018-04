Daca te simti coplesita in cuplu, iar iubitul are nevoie de toata atentia ta, trebuie sa inveti cateva lucruri ce te vor ajuta sa iubesti o persoana sensibila ca sa nu mai simti ca renunti la propria persoana. Daca partenerul de cuplu este sensibil, poti adesea sa te simti epuizata si coplesita si atunci, nu doar ca nu poti fi alaturi de iubitul tau, insa nu poti fi prezenta nici in viata ta. Te vei regasi in randurile de mai jos si le poti trimite mai departe partenerului de cuplu, ca sa te inteleaga mai bine.

O persoana sensibila e dezechilibrata rapid. O persoana sensibila sesizeaza schimbarile din mediu imediat. Zgomotele puternice, aglomeratiile, luminile puternice pot fi coplesitoare pentru persoanele sensibile. Vor cauta adesea locuri calme, linistite, sa se retraga dupa o zi haotica. O persoana sensibila este adesea miscata de muzica sau arta. O persoana sensibila este un prieten de calitate si un partener romantic de exceptie, fiind empatica si un bun ascultator prin natura sa.

Adesea, insa, o persoana sensibila se simte coplesita in aglomeratii de oameni, se simte emotionata in fata unei lucrari de arta, se simte anxioasa daca are prea multe e-mailuri de citit, se simte atacata daca aude zgomote puternice. Daca si iubitul este sensibil, invata sa iubesti o persoana sensibila. Daca tu insati esti o persoana hipersensibila, invata cum sa comunici cu partenerul tau si arata-i acest material, ca sa te inteleaga mai bine, daca nu poti sa ii comunici direct ce simti.

