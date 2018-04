comunicat de presa:

Primavara aceasta se poarta nuantele pastelate si diafane. Alege haine, accesorii, genti, dar nu uita si de culoarea parului! Fie ca optezi pentru roz intens, rose gold sau roz pudrat, pink hair continua sa fie un trend major.

Printre fane se numara si Kim Kardashian – un adevarat trendsetter. stilistii sunt de parere ca rozul va fi o culoare tot mai ceruta de cliente in 2018! Primavara aceasta mizeaza pe roz pentru ca sa fii cool!

foto interior si prima pagina: Alena Ozerova, Shutterstock

“Pink hair ramane inca in tendinte. Fie ca e vorba de un reflex roze pe un blond deschis, fie ca vorbim de un roz saturat ca accent de culoare”, crede Mihai Badin, stilist Wella Professionals.

“In plus, acest stil devine din ce in ce mai '' acceptat'' in societate si o sa ramana multa vreme pe val”, puncteaza specialistul.

Parul roz este una dintre cele mai populare tendinte pe Instagram, dar poate fi purtat cu incredere si in viata de zi cu zi. Iata la ce aspecte trebuie sa fii atenta!

“Daca vrei sa urmezi trendul pink hair este important sa iei in considerare culoarea tenului. Exista o nuanta potrivita de roz pentru toata lumea” ne da asigurari hairstylistul Wella Professionals.

Iata ce tonuri de roz trebuie sa alegi in functie de tonul pielii!

Pentru tenul in tonuri calde, poti opta pentru o roz intens sau pentru nuante de roz pastelat. La fel de bine merge un blond cu accente roze. Mizeaza si pe nuante de roz auriu care amintesc in acelaşi timp de culoarea cuprului.

Nuantele de roz care se potrivesc tonurilor reci sunt hot pink si fucsia care vor iti vor scoate in evidenta trasaturile. Si nuantele de blond ultra deschis cenusiu cu accente roz arata foarte bine.