Nu cred că lumea se încadrează perfect într-un yin yang masiv, cu oameni recunoscători pe de o parte și nerecunoscători pe de altă parte; toți trecem prin tot felul de situații și emoții - este în natura noastră umană.

Este în regulă să fii supărată, dezamăgită, tristă. Este bine să îți dorești ca lucrurile să fie diferite.

Am găsit pe TinyBuddha câteva lucruri pe care oamenii cu adevărat fericiți le cred și vrem să le împărtășim cu voi:

1. Toată lumea vine cu o lecție în viața mea

Acea persoană care ți-a tăiat calea în trafic - nu te grăbi să crezi că este un ticălos egoist, ci mai degrabă este cineva care are o zi stresantă și se grăbește. Este o situație enervantă, însă aceasta este o ocazie de a practica răbdarea.

Acea persoană care ți-a frânt inima - nu te grăbi să crezi că este un ticălos sadic care a vrut să te facă să suferi, ci mai degrabă o persoană care încă nu era pregătită să iubească. Este o situație dureroasă, însă înveți foarte mult despre tine și despre ce înseamnă o relație frumoasă.

Ai posibilitatea de a învăța ceva din fiecare inimă zdrobită, speranța distrusă și promisiune neîmplinită. Totul te ajută să devii o persoană mai puternică, mai înțeleaptă și mai plină de compasiune - acest lucru este valabil pentru oricine alege să vadă asta.

2. Chiar dacă nu am ce vreau, sunt norocoasă că am ce am nevoie

Foarte puțini oameni au tot ce vor. Adevărat, unii pot avea mult mai mult decât alții, însă foarte multe au speranțe care încă nu pot fi împlinite.

Avem visuri, obiective și ambiții. Vrem lucruri, experiențe și oportunități. Vrem să fim mai bogați, să avem mai mult timp liber, să ne bucurăm mai mult de viață.

Cu toate acestea, printre toate suișurile, coborâșurile și obstacolele, mulți dintre noi ar trebui să fim recunoscători pentru că avem ce avem nevoie. Avem unde să locuim, avem ce să punem pe masă, avem oameni care să ne țină în brațe și avem abilitatea de a visa în continuare.

3. Ar putea fi și mai rău

Da, este un clișeu și nu este ceva ce vrem să auzim când trecem printr-un moment dificil.

Am găsit recent un citat care spune cam așa "Să spui că cineva nu poate fi trist pentru că altcineva ar putea trece prin ceva și mai dificil este ca și cum ai spune că cineva nu poate fi fericit pentru că altcineva poate avea mult mai multe în viață."

Să spui că ar putea fi și mai rău nu trebuie să însemne că îți negi sentimentele și emoțiile... ci doar pui lucrurile în perspectivă și încerci să mergi mai departe.

4. Viața chiar este un cadou frumos

Trăim într-o lume în care avem ce să învățăm - atât de la oameni, cât și din experiențe - care ne permit să învățăm, să creștem și să evoluăm în mod continuu.

S-ar putea să nu avem tot ce ne dorim sau aceleași lucruri ca alte persoane, însă fiecare dintre noi are nenumărate lucruri, oameni alături și oportunități pentru a aprecia viața și a se bucura de momentele frumoase.

Acest moment nu se va mai repeta niciodată și nu există nicio garanție că momentele care urmează vor arăta ca acesta. Știind asta, într-un fel, prezentul devine mai prețios - chiar dacă lucrurile nu sunt perfecte. Și asta ne duce la următoarea concluzie: viața însăși este un cadou frumos.

Nu este întotdeauna ușoară sau frumoasă, însă este o plimbare pe care ar fi bine să o apreciem.