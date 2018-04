Esti dependenta de un barbat si crezi ca ceea ce simti e, de fapt, iubire? Exista multe semne care iti arata ca esti dependenta. Daca ti se aplica si tie, deschide ochii si fa tot ce poti ca sa te vindeci. Primul semn: se poarta urat cu tine, dar ii ierti orice!

Exista o multime de adictii in viata, inclusiv dependenta de o persoana. In unele cazuri, desi e un lucru rau, te simti bine cand esti dependenta de un barbat. Ce inseamna sa depinzi de el? Sa ai nevoie de el in mod obisnuit. Dar dependenta nu e un lucru bun. Chiar daca vrei sa iubesti pe cineva, sa fii dependent de partenerul tau nu inseamna si sa il iubesti. Inseamna ca ai nevoie ca el sa te implineasca. Chiar daca dependenta de cineva iti poate da o anumita satisfactie sau poate umple un gol din tine, aceasta adictie nu este un lucru bun. In plus, dependenta poate duce la relatii abuzive, noteaza Lovepanky.com.

1 Oricum te-ar trata, te intorci la el

Dependentele sunt groaznice. Oricat de rele ar fi pentru tine, nu poti renunta la ele. Cand esti dependenta de un barbat, oricat de urat s-ar comporta cu tine, oricat te-ar abuza, oricat te-ar rani, nu reusesti sa pleci de langa el.

