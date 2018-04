In general, cartile pentru a gasi succesul la job promoveaza ca lucrurile bune vin la aceia care muncesc mult, ca trebuie sa te documentezi bine, ca trebuie sa te zbati pentru fiecare proiect, insa cele mai bune sfaturi de avansat in cariera nu spun doar asta. Am aflat mai multe detalii de la 9 femei cu joburi de top, de pe My Domaine. Ele au fost intrebate ce sfaturi de avansat in cariera le-ar da altora daca nu le-ar cunoaste nimeni.

Descopera tot ce trebuie sa stii pentru o cariera de succes: de la cum sa negociezi salariul, la toate miturile care se vehiculeaza atunci cand esti “sus”.

Sfaturi de avansat in cariera de la 9 femei de succes

1. Pe masura ce multi angajatori ofera program flexibil si conditii de a lucra de acasa, este esential sa socializezi si sa vii la birou din timp in timp. Oameni nu pot relationa cu un om fara chip, chiar daca ai mereu sugestii bune pe e-mail si esti apreciata pentru munca ta.

2. Unul dintre cele mai popularizate sfaturi de avansat in cariera la noi, la romani, este ca daca taci, esti umil si muncesti mult, ti se vor intampla lucruri minunate.

Insa, realitatea este ca doar noi, femeile, suntem invatate sa apreciem modestia. Trebuie sa stii si sa te mandresti cu ce ai realizat si sa faci cunoscute aceste realizari. Trebuie sa fii PR-ul tau.