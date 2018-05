Poate acum esti la o varsta tanara si esti inconjurata de prieteni. Sau poate niciodata n-ai fost inconjurata de prieteni. Oricum ar fi, cu cat imbatranesti este greu sa iti faci prieteni. Mai greu decat a fost vreodata.

foto interior si prima pagina: Liderina Shutterstock

Daca atunci cand suntem in adolescenta si in prima parte a tineretii cautam compania cator mai multi oameni, pe masura ce inaintam in varsta sau schimbam prefixele, cum se zice, cautam sa fim mai mult singuri sau sa neIn plus, este greu sa iti faci prieteni dupa o anumita varsta.

Cat esti adolescenta crezi ca toti ce iti sunt prieteni vor ramane in viata ta pentru totdeauna. Crezi ca va veti creste copiii impreuna. Ca va veti depana amintirile impreuna la batranete. Ba uneori te gandesti ca tii la prietenii tai mai mult ca la familie.

Si totusi, pe masura ce trece timpul, lucrurile se schimba. Unele legaturi raman.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro