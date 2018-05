comunicat de presa:

Mișcare. Soare. Relaxare. Poftă de viață, de plimbare și de lemonade. Într-un cuvânt: vara. O stare continuă de bine. Atât pe chip, cât și în păr.

Cocuri libere. Împletituri. Onduleuri libere

Ușoara senzație de libertate. O dezordine controlată. Bucle messy. Șuvițe răsucite. Meșe și codițe împletite. Un look perfect pentru concerte in aer liber, festivaluri, reuniuni cu prietenii.

Arabella Zadic, Brand Ambassador Sebastian Professional, vorbește despre stilul nonșalant de vară, despre look-ul de festival. ”Half up, half down”, ”summer chignon”, ”festival hair”. Cum se face? Jumătatea frontală a părului o prinzi în sus, fie într-un mic coc, texturat, fie realizezi o împletitură pe cap până la locul prinderii sale, pentru ca restul părului să rămână liber pe spate. Această coafură este extrem de iubită, mai ales că poate fi interpretată în nenumărate moduri. Și unde mai pui că, din acest look mai există o tendință. Părul se poartă lăsat complet liber, însă accesorizat cu împletituri foarte subțiri sau cu funde multe și colorate, ce sunt încorporate într-un look total.

Bucle marine alias beach waves

Efect maxim cu efort minim. Beach waves fac valuri în continuare. De ce? Pentru că impresionează. Fie că este vorba de un păr lung, cu valuri texturate cu aspect “undone“, fie că este un bob mediu până la umeri, acest look este ușor de realizat. Cum? Pulverizezi o loțiune hidratantă cu un ușor efect de fixare pe părul umed, apoi lași părul să se usuce liber sau realizezi mai multe împletituri. Lași coafura să se usuce și apoi le desfaci.