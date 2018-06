Aseară am avut un moment în care am simțit că Universul nu mă asculta sau poate nu mă înțelege cu adevărat pentru că am cerut aceleași lucruri pe care le cer de foarte mult timp și, din anumite motive, încă nu le primesc. NU știu de ce vrea să mă facă să aștept. Nu știu de ce continua să îmi facă viața grea.

foto interior si prima pagina: Elena Barenbaum Shutterstock

La început m-am gândit că poate nu am fost eu foarte directă cu privire la dorințele mele. De-a lungul timpul i-am spus ce îmi doresc în atât de multe moduri încât poate că l-am amețit până și pe el. De data aceasta, am încercat să fiu foarte directă, așa că m-am asigurat că îmi aleg bine cuvintele.

Am crezut că dacă aș găsi o rugăciune perfectă, Universul nu va spune nu. Însă apoi ceva s-a întâmplat. În mintea mea a apărut un gând foarte clar.... mi-am dat seama că Universul știe ce-i în inima mea fie că îi spun, fie că nu. Universul știe ce vreau fără să spun un cuvânt. Universul nu are nevoie de o rugăciune perfectă. Universul nu uita. Universul este peste tot.

Nu a uitat de lucrurile pe care mi le-am dorit anul trecut sau acum zece ani. Nu a uitat de rugăciunile mele. Nu a uitat de toate nopțile în care nu am putut dormi pentru că îmi făceam tot feluri de planuri. Universul cunoaște tot - îmi cunoaște emoțiile, sentimentele și stările. Universul îmi vede inima mai bine ca oricine.

Adevărul este că Universul nu ne va oferi întotdeauna ceea ce cerem indiferent de cât de mult ne rugăm de el. El nu va face întotdeauna lucrurile ușoare pentru noi. Nu ne va oferi ceva doar pentru că îi cerem. Pentru că Universul știe mai bine decât noi de ce avem nevoie. Știe de ce are nevoie inima noastră pentru a se vindeca pentru totdeauna. Ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi.

Așadar, trebuie să încercăm să nu îi mai schimbăm planul. Să nu îi mai distragem atenția. Nimic nu îl va convinge că ce ne dorim noi este mai bun decât ce are el pregătit pentru noi.

Poate că Universul nu vrea să spunem totul cu voce tare, poate că el vrea doar să avem încredere în tăcerea lui. În liniștea nopții. În momentele în care simțim că este absent și nu reușim să dormim pentru că inima este prea grea de la tot ce simțim.

Poate că nu este vorba despre ceea ce îi spunem Universului, ci mai mult despre ceea ce încearcă el să ne spună. Poate că suntem prea ocupați să vorbim și să îi spunem de ce avem nevoie încât uităm să facem un pas în spate și să îi ascultăm răspunsurile, să vedem ce se întâmplă în viața noastră și să căutăm semnalele pe care el ni le trimite.

Poate că găsim liniștea de care sufletul nostru are nevoie mai mult în tăcere.