Lavanda sau levănțica este considerată o plantă minune care preia din natură razele solare ale lunilor de vară și le transformă într-un ulei eteric cu parfum diafan, blând, de o rară finețe, ce transmite omului o stare plăcută de reverie, predispoziții afective, liniște, seninătate și bucuria de a trăi.

foto interior si prima pagina: Cora Mueller Shutterstock

În terapeutica medicală, levănţica are multe utilizări, atât uleiul volatil, cât și florile uscate, prelucrate sub formă de infuzii, tincturi, uleiuri, inhalații, băi generale și de picioare. Acestea sunt indicate în diferite afecțiuni, în funcție de proprietățile specifice.

Tratamente în afecțiuni ale sistemului nervos

Cele mai frecvente utilizări ale lavandei sunt orientate spre tratamente în stări de iritabilitate nervoasă, spasme, migrene, vertij, amețeli, surmenaj, neurastenie, isterie, dureri de cap, depresie și stări de melancolie. Lavanda este considerată cel mai eficient remediu în combaterea insomniei cronicizate.

