"Ziua cea mai frumoasa? Astazi.

Obstacolul cel mai mare? Frica.

Lucrul cel mai usor? Greseala.

Greseala cea mai mare? Renuntarea.

Radacina cea mai rea? Egoismul.

Distractia cea mai buna? Munca.

Infrangerea cea mai urata? Descurajarea.

Profesionistii cei mai buni? Copiii.

Nevoia dintai? Comunicarea.

Fericirea cea mai mare? Sa fii util.

Misterul cel mai profund? Moartea.

Defectul cel mai mare? Intristarea.

Sentimentul cel mai urat? Ura.

Cadoul cel mai frumos? Iertarea.

Traseul cel mai bun? Calea dreapta.

Senzatia cea mai placuta? Pacea interioara.

Gestul cel mai frumos? Zambetul.

Medicamentul cel mai bun? Optimismul.

Satisfactia cea mai mare? Datoria implinita.

Puterea cea mai mare? Credinta." - Maica Tereza.

Permite-i inimii sa sufere. Permite-i durerii sa iti atinga sufletul. Permite-i durerii suferintei sa puna stapanire pe tot trupul tau astfel incat sa nu mai fugi de ea, sa o accepti si sa inveti sa o depasesti astfel incat sa vezi curcubeul dupa furtuna.

Permite-i inimii sa sufere. Sa doara astfel incat sa simti ca nu vrei sa te mai ridici din pat. Sa te faca sa te trezesti in mijlocul noptii si sa iti reaminteasca tot ce ai pierdut pana acum.

Permite-i inimii sa sufere. Permite-i sa nu o mai intereseze de visurile tale. Sa te simti fara speranta si sa nu mai stii care este drumul tau in viata.

Nu poti merge mai departe pana cand nu accepti toate emotiile si sentimentele pe care le ai. Odata ce ii permiti sa simta toata durerea, ii permiti si sa lase trecutul in urma si sa se vindece cu adevarat. Ii permiti sa se elibereze si sa mearga mai departe.

Asadar, permite-i inimii tale sa sufere pentru a se putea vindeca.

Permite-i sa gaseasca sprijin in oamenii dragi din jurul tau. In partenerul de cuplu, in membrii familiei, in prietenii foarte apropiati.

Permite-i inimii tale sa te ghideze pe acel drum pe care poti gasi cea mai autentica versiune a sufletului tau. Permite-i sa te faca sigura de cine esti si de ceea ce iti doresti in viata.

Permite-i inimii tale sa te ajute sa ai din nou incredere in tine. Permite-i sa prinda aripi si sa lupte pentru visurile sale. Permite-i sa depaseasca fiecare moment dificil si sa iti reaminteasca tot ce ai invatat, castigat si reusit.

Permite-i inimii tale sa fie sincera cu oamenii, sa creeze noi visuri, sa te faca sa simti ca traiesti cu adevarat si sa iti umple sufletul de speranta. Speranta unei zile mai bune, a unui viitor mai frumos, a unei vieti de care sa fii mandra.

Permite-i inimii tale sa simta cat de departe ai ajuns si sa onorezi fiecare moment din aceasta calatorie.

Permite-i inimii tale sa sufere, lasa durerea sa circule in intregul corp pana cand iti dai seama ca nu ai nevoie de ea si ca poti merge mai departe.

Permite-i inimii tale sa sufere... insa, draga mea, apoi las-o sa se vindece.

Viseaza ceea ce vrei sa visezi, mergi acolo unde vrei sa mergi, fii ceea ce vrei sa fii…. Ai o singura viata si o singura sansa de a face toate lucrurile pe care vrei sa le faci.