Ce mod mai bun de a începe săptămâna dacă nu cu zâmbetul pe buze?! Și dacă voi nu găsiți un singur motiv pentru a uita de griji și a zâmbi măcar pentru câteva secunde, vă dăm noi 5.

Iată care sunt cele 5 Lucruri care îți vor face ziua de azi, 30 iulie 2018, mai bună.

1. Dă play!

Somewhere over the Rainbow - Israel "IZ" Kamakawiwoʻole

O melodie incredibil de frumoasă interpretată de un tânăr extrem de talentat, cu o voce incredibil de delicată și pătrunzătoare. Te invit să îi dai PLAY și să le permiți inimii tale să se relaxeze și sufletului să uite de toate grijile și problemele și să zâmbească.

2. Un film care îți va bucura inima

Crazy, Stupid, Love

La aproape 40 de ani, Cal Weaver trăiește viața visurilor sale; are o casă frumoasă, copii minunați și o căsătorie fericită cu iubita lui din liceu. Însă totul este doar de fațadă... Cal descoperă că soția lui, Emily, îl înșela de ceva timp și că își dorește să divorțeze, așa că viața lui "perfectă" se duce pe apa sâmbetei. Acesta începe să își petreacă serile libere într-un bar și se împrietenește cu Jacob Palmer, care îi arătă ce înseamnă să trăiești cu adevărat.

3. Citatul pe care să îl ții minte azi

“Nu-mi este frică de mâine pentru că am văzut ziua de ieri și o iubesc pe cea de astăzi.” – William Allan White

Unul dintre cele mai frumoase citate din toate timpurile. Nu îți fie teamă de ziua de mâine pentru că poate veni cu surprize incredibile de frumoase. Nu te concentra pe ziua de ieri pentru că tocmai ce s-a dus și face parte din trecut, nu mai poți schimba nimic la ea. Iubește ziua de astăzi pentru că prezentul este acum. Viața ta se întâmplă chiar în acest moment și fiecare clipă care trece fără să faci nimic este o clipă pierdută.

4. De spus în fața oglinzii

Nu orice zi poate fi bună, dar există ceva bun în fiecare zi.

Găsește acel ceva bun din ziua de astăzi. Fie el și un apus, o cafea foarte bună, un zâmbet primit de la un prieten drag, o veste neașteptată, o rochie care îți vine bine. Tu ești singura care poate schimba viața pe care o trăiește; nu aștepta pe nimeni să îți ia de pe umeri problemele și grijile.

5. Un motiv pentru care să fii recunoscătoare

Fii recunoscătoare pentru soarele care îți strălucește dimineața prin fereastră.

Este o nouă zi. Este un semn că ești în viață și că ai posibilitatea de trai încă o zi specială. Fă-o să merite. Trăiește cu adevărat. Fără teamă de a fi judecată, fără prejudecăți, fără limite.