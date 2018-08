Asa cum va va spune orice horoscop, mintea este un loc privat, care guverneaza felul in care ne comportam. Pe masura ce crestem, devenim mai constienti de felul in care ne purtam cu altii si dezvoltam si o relatie cu noi insine. Multi dintre noi traim cu sentimente de vinovatie sau ura de sine. Lipsa increderii in sine poate distruge multe lucruri si multi dintre noi alegem sa ne invinovatim si mai tare, ajungand astfel sa ne sabotam propria viata.

foto interior si prima pagina: restyler Shutterstock

Conform Your Tango, unele zodii tind sa fie mai aspre fata de propria persoana decat este nevoie. Iata care sunt acestea:

Fecioara (August 23 – Septembrie 22)

In timp ce avem tendinta sa ne gandim la cei nascuti in zodia Fecioarei ca la cei care judeca cel mai tare, ei fac asta pana si cu ei insisi. Ei nu se accepta si cu greu sunt multumiti de ceea ce fac. Este un iad pentru ei si de aceea proiecteaza asta si asupra celor din jur.

