Mi-au dat de gandit in ultima perioada mai multe discutii cu cateva femei care mi-au trecut pragul. Femei aflate in situatii… complicate: relatii nu tocmai asumate (un fel de suntem impreuna, dar nu chiar, sau suntem impreuna, dar nu vrem nimic serios inca) sau femei care isi doresc relatii dar nu prea reusesc sa le inceapa, primele intalniri dovedindu-se un obstacol greu de trecut.

foto interior si prima pagina: sivilla Shutterstock

De ce se afla ele in astfel de relatii? Simplificand putin situatiile, pentru ca niciun partener nu e suficient de bun. Si se contureaza, in general, doua profile in alegerile lor, doua prototipuri de barbati care arata cam asa (desigur, orice prototip este o generalizare care nu se potriveste exact, exact niciunui caz particular).

Unul, barbatul puternic si dur, pe care te poti baza…

… cel cu care nu ai avea emotii daca te-ai rataci intr-o padure. Stii clar ca te poate proteja si scoate din padurea aia neatinsa nici macar de un tantar.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro