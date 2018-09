Desi am doar 18 ani, pot spune ca in acesti putini ani ai mei am invatat foarte multe lucruri. Nu mi-e usor sa vorbesc despre ele, pentru ca m-au ranit mult. Mi-am dat seama insa ca e important sa le discuti si sa le diseci, pentru ca asa le scoti din sistem si te eliberezi de efectul pe care-l au asupra ta, psihic si emotional.

Divortul parintilor mei a fost cea mai dureroasa experienta prin care am trecut. Abandonul pe care l-am simtit la momentul respectiv m-a sfasiat. Poate ca esti si tu in aceeasi situatie si sa stii ca iti inteleg perfect suferinta.

Aveam 12 ani pe atunci, nu cred ca am realizat in totalitate ceea ce se intamplase. Stiu un singur lucru, aveam o revolta cumplita in mine si o durere pe care nu o intelegeam nici eu. Intre timp, parintii mei s-au recasatorit, asta insemnand ca aveam doua familii diferite, iar eu nu simteam ca mai fac parte din niciuna.

De la 16 ani, am decis sa stau singura, pentru ca asa consideram ca este cel mai bine si asa a fost. Mi-a fost extrem de greu.

