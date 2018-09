Zilele noastre aglomerate nu ne permit sa ne luam rutina de frumusete atat de in serios precum ne-ar recomanda specialistii, dar unele lucruri pe care le facem pentru aspectul nostru ne pot imbunatati chiar si starea de spirit.

Si spun asta gandindu-ma la mine, in zilele in care nu am timp sa ma rasfat asa cum mi-ar placea. Atunci cand pun pe primul loc lucrurile care nu au nicio legatura cu mine, cand ma neglijez si imi aman nevoile, devin brusc foarte nefericita. Si acum ca am descoperit asta, mi-am propus sa gasesc modalitati de a ma organiza mai bine, astfel incat sa arat si sa ma simt bine in fiecare zi. Sigur ca se va repeta partea cu par gras in deadline, oricat de mult m-as stradui, dar e OK – mai mult decat spre perfectiune, tind spre un acord amical cu mine insami.

Paharul mare cu apa si lamaie pe stomacul gol

Ai nevoie de muuulta hidratare dupa 8 ore in care corpul nu a mai primit niciun strop de apa.

