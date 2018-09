Pe langa faptul ca toata lumea isi doreste sa isi vopseasca parul in nuantele pamantului pentru aceasta toamna, tunsorile bob revin in trend si sunt mai cautate ca niciodata, in special de catre vedetele de la Hollywood. Si cum cu o tunsoare noua vine si responsabilitatea de a gasi noi modalitati de stilizare, unii dintre cei mai cunoscuti hairstilisti din lume au reusit sa creeze un aspect trendy numit “par de sticla”. Nu, nu are nicio legatura cu sticla reala, ci mai degraba este legat de taierea precisa, ascutita, a firelor de par, combinata cu un aspect perfect lustruit, neted si stralucitor.

Cine poarta acest look? Aflati in imaginile de mai jos:

1. Kim Kardashian

Bineinteles ca incepem cu Kim Kardashian. Chris Appleton, stilistul vedetei, a marturisit pe contul sau de Instagram ca s-a lasat inspirat de anii ’90 in momentul in care a ales sa ii tunda parul lui Kim mai scurt decat de obicei, chiar in zona maxilarului.

Dupa tunsoare, el a folosit un tratament care a hidratat in profunzime parul, oferindu-i acel luciu de oglinda.

Important:

Parul de sticla nu este doar pentru tunsorile bob. Chris Appleton a postat recent pe contul oficial de Instagram un video in care ne prezinta cum arata parul lung cu tratamentul potrivit. Drept, extrem de stralucitor si foarte sanatos.

2. Jenna Dewan

Trucul pentru acest aspect neted? Dupa folosirea placii de indreptat parul, stilistul Cash Lawless a aplicat un balsam leave in cat mai aproape de zona radacinilor pentru a netezi firele rebele, dupa care a pieptanat foarte bine parul. La final, a adaugat un ser de stralucire pe intreaga lungime a parului, oferindu-i astfel efectul lucios, de oglinda.

3. Jourdan Dunn

Pare foarte simplu sa ai un par de oglinda, nu? Este foarte important, insa, sa folosim produsele potrivite.

“Folosirea unui produs gresit pentru a oferi aspectul sticlos iti poate distruge parul.” – explica Cash Lawless. “De exemplu, daca pulverizezi pe par un spray cu sare si apoi folosesti placa de indreptat parul, iti poti arde grav firele de par.” – continua stilistul.

4. Olivia Culpo

In cazul in care nu o urmariti pe Olivia Culpo pe Instagram, ar fi bine sa intrati acum pe profilul ei si sa ii dati follow. Top modelul este o sursa incredibila de inspiratie cand vine vorba de aranjarea parului tuns bob.

sursa material: Cosanzene.ro