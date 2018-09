Ani de zile am facut tot ce mi-a stat in putinta ca sa fiu perfecta. Mi-am consumat toata energia ca sa arat ca sunt perfecta si ca am o viata la fel de perfecta. Probleme, situatii dificile, momente de cumpana? Niciodata!

Un om perfect nu face greseli, nu oboseste, stie sa faca totul si o face in cel mai bun mod posibil.

Activand intr-un domeniu in care se pune foarte mult accent pe aspectul exterior, mi-am concentrat cea mai mare parte a energiei de care dispuneam in aceasta directie, atat in viata personala, cat si in aparitiile din diverse publicatii.

Mrejele perfectiunii

Voiam sa fiu cea mai frumoasa, cea mai slaba, sa am tinuta cea mai speciala. Intrasem intr-un labirint al perfectiunii din care era foarte greu de iesit. Cand te afli in situatia asta, ajungi sa iti hranesti golul din interior cu concepte artificiale – devii dependent de acest lucru.

