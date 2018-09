Am trecut prin atât de multe momente neplăcute și destul de dureroase pentru inima noastră pe plan sentimental. Am fost rănite și am suferit încât aproape că ne-am săturat să mai avem încredere în bărbați.

Am făcut o listă completă cu trăsăturile cruciale ale unui bărbat care poate fi partenerul perfect pentru o relație frumoasă, de durată. Iată care sunt acestea:

foto interior si prima pagina: Maria Okolnichnikova Shutterstock

1. Nu îl deranjează nimic la tine

Nu găsește motive copilărești pentru care să se plângă. În plus, nu are sentimentul de insecuritate și este întotdeauna o persoană mătură, încrezătoare, cu capul pe umeri.

2. Te determină să înveți lucruri noi

Nu este de acord cu fiecare lucru pe care îl spui. Înțelege contextul, te ascultă însă, în schimb, îți pune întrebările potrivite pentru a te determina să te gândești profund la alegerile pe care le faci. În acest fel te determină să ieși din zona de confort și să înveți și lucruri noi.

3. Nu este o persoană geloasă

Are încredere în tine și știe că nu are niciun motiv pentru a fi gelos.

4. Are propria lui viață

Sigur, este foarte concentrat asupra relației pe care o aveți însă, în același timp, are propria lui viață și se străduiește să își îndeplinească propriile scopuri în viață.

Poți avea încredere în el în ceea ce privește detaliile complicate ale vieții tale. Întotdeauna va respecta confidențialitatea, mai ales că este vorba despre tine, cea mai importantă persoană din viața sa.

6. Se bucură când ești tu însăți

Îți respectă zilele mai puțin bune și schimbările de dispoziție. El încearcă să pătrundă în sufletul tău atunci când îți dorești să fii singură, ci din contra; îți oferă libertatea de a te ocupa singură de problemele tale și în același timp îți arătă că este și va rămâne în continuare alături de tine.

7. Își pune sufletul pe tavă în fața ta

El vorbește mereu cu entuziasm despre lucrurile care se întâmplă în viața lui. Îți spune care îi sunt visurile și planurile de viitor.

8. Nu îi este teamă să îți arate greșelile tale

Cu maximă sinceritate te confruntă și încearcă să îți arate unde greșești. În același timp, te îndruma cu promptitudine dacă nu știi care este drumul pe care vrei să mergi mai departe. Întotdeauna criticile lui sunt constructive.

9. Nu uită să te prețuiască

Știe cât de importantă ești și întotdeauna spune ce simte când vine vorba despre sentimentele pe care le are față de tine.

10. Crede în respect reciproc

Una dintre cele mai importante caracteristici ale lui este faptul că te respectă și, în același timp, are nevoie să fie respectat. Așa cum el te ascultă și are încredere în tine, se așteaptă ca și tu să faci aceleași lucruri pentru el.

Dacă întâlnești un bărbat cu aceste trăsături, păstrează-l aproape de sufletul tău.