Nu uitam niciodata acele cuvinte intense, care ni se imprima pe suflet ca o rana ce nu poate fi inchisa, oricate pansamente ai aplica. Stiu cu precizie care sunt acele fraze care mi-au furat pamantul de sub picioare si m-au transportat intr-un loc intunecat, chiar daca a trecut mult timp de-atunci.

Adevarul e ca foarte putini oameni pot spune ca nu au ranit niciodata pe cineva prin cuvinte. Complexitatea umana nu se refera numai la emotii frumoase si fluturasi in stomac, ci si la momentele in care orgoliul ne face sa pierdem controlul, in care spunem lucruri pe care nu le credem cu adevarat doar pentru ca suntem noi insine nesiguri si nefericiti, in care ranim pentru a nu fi raniti.

foto interior si prima pagina: tugolukof Shutterstock

Ce faci cu acele cuvinte pe care nu ti le mai poti sterge de pe suflet, care in ciuda evolutiei tale raman acolo, in aer, nerezolvate? Solutia nu este sa ti le reciti in gand la nesfarsit, sa le rememorezi gasindu-le alte nuante, alte valente dureroase. Singura solutie e sa-ti dai seama de ce te-au ranit atat de mult si apoi sa-l ierti pe cel care le-a dat atat de multa putere distructiva.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro