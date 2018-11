Zambim cand suntem fericiti, cand iubim, cand ni se zambeste…

Ne place sa zambim tot timpul, dar stim oare ce se ascunde in spatele unui zambet, de fapt? Iata ce spun specialistii!

foto interior si prima pagina: Evgenyrychko Shutterstock

”Aceasta reactie naturala are multe beneficii pentru sanatate si, daca acorzi zambetului atentia meritata, te poti simti si poti arata mai bine. In plus, daca stii ce beneficii iti aduce zambetul, vei profita de fiecare ocazie pentru a-l arata mai des!”, sustine Daniel Gilbert, profesor de psihologie la Harvard si autor al cartii Stumbling on Happiness.

Asadar, data viitoare cand vei avea posibilitatea sa zambesti, fa-o si bucura-te de tot optimismul pe care-l poate oferi un zambet.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro