Pentru toate persoanele care nu pot rosti aceste doua cuvinte magice. Este important sa le spuneti doar atunci cand simtiti ca trebuie spuse. Nu grabiti lucrurile. Permiteti-i inimii sa vorbeasca in locul vostru.

foto interior si prima pagina: 4 PM production, Shutterstock

Ce inseamna sa iubesti cu adevarat?

A iubi cu adevarat inseamna ca te accept asa cum esti tu si nu imi doresc sa schimb ceva la tine. Inseamna ca te iubesc cu calitati, dar mai ales cu defecte. Cu zambete, dar mai ales cu lacrimi in ochi. In momentele fericite, dar mai ales in cele pline de durere.

A iubi cu adevarat inseamna ca nu caut perfectiunea pentru ca nici tu nu o cauti la tine.

A iubi cu adevarat inseamna ca te voi iubi si voi sta langa tine chiar si in cele mai dificile situatii. Ca te voi tine de mana si iti voi fi stanca asa cum ai fost si tu pana acum pentru mine.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro