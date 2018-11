Spui Feng Shui, spui armonie si echilibru. Ca atare, dezordinea si lipsa spatiului se afla cumva in antiteza cu principiile Feng Shui. Expertii spun ca persoanele dezordonate nu sunt disponibile emotional sau pentru a primi pe cineva in viata lor, in inima lor, si ca au mintea aglomerata.

foto interior si prima pagina: Ivanko80, Shutterstock

Acestia ne sugereaza cateva schimbari binevenite prin care putem atrage iubirea si fericirea in viata noastra:

1. Fa-ti patul in fiecare dimineata

Patul nefacut impiedica circulatia energiei pozitive in camera. O camera aranjata iti va da sentimentul de liniste si pace, de care ai nevoie pentru a-ti incarca bateriile.

