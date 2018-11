Nu îți compara niciodată viața cu cea a altor persoane. Nimeni nu face comparație între soare și luna. Fiecare strălucește atunci când îi vine timpul.

foto interior si prima pagina: Mien Trant Shutterstock

De câte ori nu te-ai comparat cu alte persoane? De câte ori nu ți-ai dorit să ai viața altcuiva?

Uneori comparația apare în ceea ce privește aspectul fizic. Trăim într-o lume în care la orice pas vedem perfecțiune; însă uităm că toate clipurile pe care le vedem, toate pozele cărora le dăm like și love, toate bannerele care ne atrag atenția sunt editate până în cel mai mic detaliu.

Alteori, comparația apare în ceea ce privește relațiile de cuplu. Ești singură și te simți destul de bine, apoi primești pe telefon o imagine de la cea mai bună prietenă a ta în care apare alături de iubitul ei... nu ești geloasă sau invidioasă, însă începi să crezi că ți-ai dori să fii în locul ei.

Nu ajungem nicăieri când ne comparăm unul cu altul, doar ne pierdem capacitatea de a ne mândri cu realizările noastre, uitam să mai avem încredere în noi, să mai luptăm pentru ceea ce ne dorim cu adevărat.

Ce putem face? Este timpul să luptăm cu aceste momente. Trebuie să acceptăm cine suntem și să nu mai privim în stânga și în dreapta căutând ceva ce nouă ne lipsește.

Trebuie să luptăm și să fim sinceri cu noi înșine - Universul ne iubește, suntem pe această lume cu un scop. Dumnezeu ne-a creat pentru un anumit motiv, acela de a ne trăi propria viață.

Și, pe măsură ce lupți cu aceste gânduri, trebuie să continui să vezi care este drumul pe care Universul l-a pregătit pentru tine. Trebuie să continui să privești lucrurile frumoase care sunt și care apar în viața ta. Trebuie să împărtășești povestea ta, să zâmbești mai des, să trăiești cu adevărat.

Renunță la ideea comparației pentru că în această lume este loc pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are o poveste pentru tine și pentru mine. Are cadouri frumoase atât pentru tine, cât și pentru mine. El are un plan pentru viața mea și un plan pentru viața ta.