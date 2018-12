De la anul 2018 am invatat atat de multe. Am invatat ca orice problema, indiferent de cat de dificila este, poate fi rezolvata. Important este sa ai incredere in tine, sa nu renunti si sa mergi mai departe. De la anul 2018 an invatat sa vad cate lucruri noi pot aparea dupa incheierea unei povesti. Incep sa accept ca ele deschid noi drumuri si scot in calea mea oameni noi si frumosi de la care am de invatat doar lucruri minunate.

Inainte eram concentrata doar pe regrete si teama... insa acum am ajuns sa inteleg ca fiecare intamplare ne modeleaza si ne ajuta sa devenim persoane mai bune si mai puternice. Am invatat ca atunci cand ceva se termina nu trebuie sa ne alarmam sau sa ne fie frica ca viata se indreapta catre rau. Din contra, ar trebui sa ne concentram pe abundenta noilor oportunitati si pe binecuvantarile care vin in calea noastra.

De la 2018 am invatat sa ies din zona de confort, sa fac un pas chiar si marunt chiar si atunci cand nu stiu ce-i cu mine. Am invatat sa ies din zona de confort si sa ma confrunt cu temerile mele in loc sa fug. Mi-am testat puterea, persistenta si hotararea de a trai cu adevarat si autentic si m-am ridicat deasupra provocarilor care ma insotesc la fiecare pas.

De la 2018 am invatat ca schimbarea poate fi dureroasa, insa si necesara. Este mai bine sa capeti curaj si sa indraznesti sa iti asumi sanse noi cu posibilitati necunoscute, dar fara limite, decat sa ramai blocat intr-o poveste care era incheiata de foarte mult timp. Este mai bine sa ai incredere ca urmeaza ceva frumos decat sa ramai blocat in trecutul plin de durere. Este mai bine sa mergi mai departe si sa incerci orice ar fi decat sa traiesti o viata plina de regrete si mai tarziu sa te intrebi cum ar fi fost data...

De la 2018 am invatat ca momentul prezent este un cadou oferit zi de zi de la Univers. Ca nu mai pot schimba nimic in trecut si ca ar trebui sa imi fac mai putine griji pentru ziua de maine. Am inteles ca totul se intampla cu un motiv si ca lectiile de ieri ma ajuta sa fiu mai puternica si mai determinata pentru a lua toate deciziile importante.

Iti multumesc, 2018, pentru toate lectiile invatate si pentru ca datorita tie sunt cea mai buna versiune a mea. Iti multumesc ca m-ai invatat sa gasesc puterea chiar si atunci cand nu mai vedeam niciun pic de lumina, iti multumesc ca m-ai ajutat sa zambesc cand sufletul imi era trist si iti multumesc pentru ca mi-ai dat speranta si m-ai lasat sa visez in continuare. 2019, sunt pregatita. Sper sa fii de poveste.