Relatia de cuplu nu inseamna ca intreaga viata sa graviteze numai si numai in jurul celui de langa tine. O relatie sanatoasa de cuplu presupune respectarea libertatii celuilalt, presupune incredere in celalalt, dezvoltare in doi si… iubire.

foto interior si prima pagina: nd3000 Shutterstock

Regulile sunt facute pentru a fi incalcate! Acest dicton poate fi aplicat si in cazul relatiilor de cuplu sau al casniciilor, in special atunci cand nu fac decat sa iti saboteze fericirea in loc sa aduca armonie in cuplu.

Iata, asadar, care sunt cele mai intalnite reguli, aparent batute-n cuie, pe care… de azi le poti da uitarii in relatia cu cel iubit!

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro