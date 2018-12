Care sunt cele mai accesibile destinatii pentru fiecare luna a anului?

IANUARIE – ATENA

Daca vrei sa scapi de vremea urata din Romania in luna ianuarie, te sfatuim sa alegi capitala Greciei. Temperaturile sunt destul de blande si te poti bucura de numeroase obiective turistice fara sa te lovesti de agitatia specifica zilelelor de vara.

foto interior si prima pagina: Maridav , Shutterstock

FEBRUARIE – VENETIA

Venetia este o alegere excelenta pentru un weekend departe de casa. Vei putea lua parte si la carnavalul spectaculos care are loc an de an in luna februarie, dar te poti bucura si de promenade linistite, departe de haosul cotidian.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro