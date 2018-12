Trebuie să recunoaștem că trăim într-o societate care ne ține tot timpul în mișcare și ne convinge să avem dubii constante în ceea ce privește valoarea noastră. Suntem destul de frumoși, de puternici, de inteligenți, de slabi, de sănătoși, de buni?... Indiferent de cât de multă încredere avem în noi și de cât de bună este stima de sine, provocările, stresul, agitația și problemele ne pot da peste cap.

foto interior si prima pagina: AstroStar, Shutterstock

Gândurile noastre influențează modul în care simțim și trăim.

Dacă ne simțim bine, atunci vom face alegeri bune, care sunt în interesul nostru. Însă dacă suntem prinși într-un cerc negativ, toxic, ne putem simți cu moralul la pământ, iar alegerile noastre ar putea reflecta acest lucru.

Așadar, cum schimbăm modul în care ne gândim la noi înșine? O cale care întotdeauna a dat roade este prin practicarea iubirii de sine. Dragostea de sine nu înseamnă că te iubești brusc sau că ai mai multă încredere în tine peste noapte. Dragostea de sine este un exercițiu pe care trebuie să îl faci în mod constant și care presupune să fii respectuoasă cu tine, să te accepți, să te apreciezi, să te încurajezi. O modalitate de a practica dragostea de sine este prin crearea și implementarea mantrelor sau afirmațiilor pozitive. Aceste exerciții te ajută să îți reprogramezi mintea pentru că repeți acele cuvinte în mod regulat de mai multe ori pe zi, formând astfel noi conexiuni în creier.

Iată 50 de mantre/afirmații pozitive micuțe pe care le poți spune dimineața:

1. Mă iubesc.

2. Inima mea este fericită.

3. Sunt sănătoasă.

4. Sunt vrednică de iubire.

5. Merit iubire și atenție.

6. Îmi iubesc corpul.

7. Am tot ce am nevoie.

8. Aleg să fiu fericită.

9. Sufletul meu este demn de lucruri bune.

10. Aleg gândurile pozitive.

11. Permit ca și alte persoane să îmi vadă fericirea.

12. Sunt o persoană puternică.

13. Este în regulă sa am încredere în intuiția mea.

14. Pot să fac asta.

15. Eu știu cel mai bine ce îmi doresc.

16. Dau drumul aripilor mele și învaț să zbor.

17. Aleg schimbarea.

18. Am încredere în deciziile mele.

19. Aleg să fiu înconjurată de oameni care trăiesc în iubire.

20. Am tot ce îmi trebuie pentru a trece peste acest obstacol.

21. Eu nu sunt definită de gândurile mele.

22. Eu nu sunt definită de emoțiile mele.

23. Dețin controlul asupra acțiunilor mele.

24. Iubesc și sunt iubită.

25. Sunt deschisă la nou.

26. Aleg înttodeauna fericirea.

27. Continui să învăț, să mă dezvolt.

28. Merit o viață frumoasă.

29. Nu îmi este teamă să schimb lucruri.

30. Am încredere în Univers că totul va fi bine.

31. Îmi place persoana pe care o văd în oglindă.

32. Cred în mine.

33. Cred în abilitățile mele.

34. Am idei minunate.

35. Sunt indispensabilă.

36. Îmi recunosc propria valoare.

37. Sunt demnă de toate lucrurile bune care se întâmplă în viața mea.

38. Merit dragostea pe care o ofer sufletului meu.

39. Accept toate lucrurile frumoase despre mine.

40. Am grijă de inima mea.

41. Nu mă voi schimba pentru că altcineva vrea asta.

42. Sunt mulțumită.

43. Zâmbesc pentru că pot.

44. Sunt binecuvântată.

45. Universul are un plan minunat pentru mine.

46. Fiecare zi este un nou început.

47. Sunt în locul potrivit, la momentul potrivit.

48. Sunt în proces de a face schimbări pozitive.

49. Aleg iubirea de sine.

50. Zi de zi, mă aleg pe mine.