1. Inima mea plăpândă. Promit să am grijă de ea și să o ofer doar unei persoane care o merită.

2. Sufletul meu sensibil. Nu voi lăsa pe nimeni să profite de blândețea mea.

3. Liniștea și pacea care mă caracterizează. Știu că nu multă lume este ca bine, însă nu vreau să mă schimb pentru nimic în lume. Această societate are nevoie de oameni calmi și pașnici.

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna, Shutterstock

4. Oamenii pe care îi iubesc. Promit să am grijă de ei, să le spun cât de speciali sunt pentru mine. Au fost acolo în momentele dificile, m-au susținut necondiționat și m-au ajutat să găsesc puterea de a mă ridica de la pământ și de a merge mai departe.

5. Toate lucrurile care mă fac să fiu eu. Așa sunt și nu mă voi schimba pentru nimeni în această lume.

6. Îngrijirea de sine. La sfârșitul zilei, cel mai important lucru este să am grijă de mine. Să am grijă de inima mea.

7. Dragostea interioară la care am muncit atât de mult. Am bătut drum lung pentru a mă accepta cu tot ce sunt - cu calități, dar și cu defecte, cu momente frumoase, dar și cu clipe dificile.

8. Standardele mele. Nu voi accepta niciodată mai puțin decât merit.

9. Trecutul meu. Îmi amintesc prin câte lucruri am trecut. Îmi amintesc cât de departe am ajuns. Am puterea de a continua și apreciez toate provocările și lecțiile pe care le-am învățat de-a lungul timpului.

10. Speranța mea pentru un viitor frumos. Am multă încredere în Univers pentru că știu că are pregătit ceva special pentru mine. Însă, în același timp, nu stau cu mâinile în sân și nici nu aștept să îmi cadă din cer. Lupt pentru ceea ce îmi doresc, ies din zona de confort, încerc lucruri noi și îmi urmăresc planurile astfel încât să îmi împlinesc cele mai frumoase visuri.

11. Greutățile pe care le-am îndurat. Nu voi uita niciodată cât am învățat din acestea. Fac parte din ceea ce sunt eu acum, ce am devenit, și nu pot trece cu vederea.

12. Mintea mea care nu tace niciodată. Am gânduri și opinii și întotdeauna le voi spune.

13. Demnitatea mea. Am prea multă demnitate încât să renunț la ea.