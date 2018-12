Pregatite pentru un nou an? 2018 nu a fost un an usor, insa cu siguranta a fost unul de la care am invatat multe. Afla ce iti rezerva astrele in anul 2019 in functie de luna in care te-ai nascut:

foto interior si prima pagina: brickrena, Shutterstock

Daca te-ai nascut in ianuarie:

Te gandesti tot mai mult la viitorul tau, iar in acest an este timpul sa iesi din zona de confort si sa inveti sa actionezi pentru a face schimbarile pe care le visezi. Pune-ti in ordine prioritatile si obiectivele si lasa-te condusa de inima. Tine cont de visurile tale. Una dintre cheile succesului in acest an va fi reprezentata de gandirea metodica.

Daca te-ai nascut in februarie

Vei incepe anul 2019 cu dreptul, gandind pozitiv si fiind foarte atenta la detalii. De asemenea, alegi sa te inconjori doar de oameni optimisti, de la care ai multe de invatat. Pe plan personal, ai un rol foarte important de jucat in viata familiei sau a unei persoane foarte dragi. Dupa jumatatea anului 2019 te poti gandi sa faci cateva schimbari in cariera. Te indrepti incet, dar clar, catre obiectivele tale.

Daca te-ai nascut in martie

2019 va fi un an armonios si plin de surprize pentru tine; astrele iti vor oferi posibilitatea de a taia toate franghiile ce te tin prinsa de trecut si de a privi cu nerabdare catre viitor. Visezi la libertate, la aventura, la spontaneitate, la o viata fara griji. Inveti sa te concentrezi asupra visurilor si obiectivelor tale.

Daca te-ai nascut in aprilie

In aceasta perioada esti mai motivata decat oricand sa iesi din zona de confort si sa faci schimbari foarte importante pe plan profesional. Chiar daca te confrunti cu cateva dificultati si obstacole, nu te dai batuta sub nicio forma si mergi pana in panzele albe. Iti asumi riscuri si ai doar de castigat.

Daca te-ai nascut in mai

Este timpul sa dai pagina si sa incepi un nou capitol interesant si frumos in viata ta. Esti constienta de talentele tale si stii cat de mult potential ai, insa pana acum nu ti-ai gasit motivatia pentru a te ocupa de tot ce iti doresti. Din fericire, de data aceasta, ai oamenii potriviti langa tine, care te sustin si te indeamna sa mergi mai departe pe acest drum minunat.

In prima perioada a anului iti indrepti intreaga atentie asupra vietii sentimentale; alegi sa nu mai privesti in trecut si sa te concentrezi mai mult pe emotiile si sentimentele pe care sufletul tau le are in aceasta perioada. In cazul in care esti singura, astrele iti pot scoate in cale acea persoana minunata la care visezi de mult timp.

Daca te-ai nascut in iulie

Rabdarea, increderea in propria persoana si deciziile bune vor fi factori majori in 2019. Acest an este despre a iti trasforma visurile si dorintele in realitate. Zilele cu teama si frica s-au incheiat; esti dispusa sa faci tot ce este necesar pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Dai dovada de curaj si inveti sa vezi lumea cu alti ochi.

Daca te-ai nascut in august

In sfarsit vei avea un inceput de an foarte linistit si relaxat. Ai timp sa te concentrezi asupra emotiilor si sentimentelor, sa iti pui intrebarile potrivite si sa faci alegerile pe care le consideri necesare pentru a fi cu adevarat fericita. Indrazneste sa fii egoista, sa te pui pe primul loc si sa alegi ce iti dicteaza sufletul si inima. Pe plan profesional, pot aparea schimbari destul de importante in luna februarie.

Daca te-ai nascut in septembrie

Primele luni ale anului 2019 sunt usor incarcate emotional, insa inveti cum sa iti gestionezi emotiile astfel incat sa depasesti orice situatie dificila. Lucrurile nu sunt asa cum ti-ai imaginat, motiv pentru care inveti sa ai rabdare. Universul are un plan maret pentru tine, trebuie doar sa lasi ca timpul sa isi joace cartea; intre timp, invata sa te descoperi si sa afli de ce are nevoie inima ta pentru a fi fericita.

Daca te-ai nascut in octombrie

2019 poate aduce noi relatii interesante in viata ta. Nu esti o persoana care se indragosteste usor pentru ca stii cat de inselatori pot fi oamenii. Insa de data aceasta nu trebuie sa iti mai faci griji - cei care bat la usa sufletului tau sunt doar oameni cu suflete minunate, care iti vor doar binele. Dupa jumatatea anului esti inspirata sa faci cateva schimbari indraznete pe plan profesional.

Daca te-ai nascut in noiembrie

Anul 2019 iti va aduce bucurie si fericire. In sfarsit esti linistita si reusesti sa te inconjori de oamenii potriviti, in fata caruia iti poti deschide sufletul si inima. Pe plan profesional, ai cateva planuri frumoase care te determina sa fii mai ambitioasa si sa lupti cu adevarat pentru ceea ce iti doresti si sa nu renunti pana cand nu ajungi acolo unde visezi.

Daca te-ai nascut in decembrie

In 2019 ajungi sa legi relatii sincere si frumoase cu oamenii din jurul tau; atragi suflete sensibile care iti arata ce inseamna iubirea adevarata, increderea si sinceritatea. Este timpul sa te relaxezi, trecutul nu iti va mai da pace; mai mult, vei reusi sa rupi orice legatura cu el si vei invata cum sa te concentrezi pe singurul moment care conteaza cu adevarat: prezentul.