Asociem Craciunul cu timpul petrecut impreuna cu cei dragi, bucuria de a darui si primi cadouri, impodobirea bradului, colinde, Mos Craciun sau mirosul imbietor de cozonaci, portocale si vin fiert cu scortisoara. Dar pana la urma suntem unici, iar pentru fiecare dintre noi aceasta sarbatoare poate reprezenta altceva. Tie ce iti trece prin minte atunci cand te gandesti la Craciun?

foto interior si prima pagina: Alena Gan, Shutterstock

Cel mai important lucru este sa te gandesti la ce te face fericit. De cele mai multe ori, suntem atat de preocupati ca totul sa iasa perfect, incat uitam sa ne bucuram de sarbatoarea in sine. Petrecem ore in sir la cumparaturi in cautarea cadoului ideal, bradului, decoratiunilor inedite sau patiseriei cu cei mai buni cozonaci.

