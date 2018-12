Urmatoarele trucuri psihologice iti vor usura viata si te vor ajuta sa faci fata situatiilor stresante in urmatorul an. Crede-ma, merita sa le citesti deoarece te vor ajuta foarte mult.

foto interior si prima pagina: Pan Xunbin Shutterstock

1. Cand intalnesti pentru prima data pe cineva, fii atenta la culoarea ochilor acestei persoane. Acest lucru nu inseamna ca nuanta ochilor este importanta, insa luandu-ti o clipa pentru a observa acest lucru vei oferi o perioada perfecta de contact vizual - si toata lumea stie cat de important este contactul vizual in situatiile sociale.

2. Cand intr-un grup mai mare se rade, oamenii isi indreapta instinctiv atentia catre membrii grupului fata de care se simt cei mai apropiati (in care au incredere sau chiar pe care ii plac).

3. In cazul in care esti nervoasa, incearca sa mesteci guma sau sa mananci ceva. Acest truc te ajuta sa iti convingi creierul ca nu poti fi in pericol pentru ca mananci.

4. Daca pui o intrebare unei persoane si primesti doar un raspuns partial, incearca sa nu renunti... si sa mentii contactul vizual si sa ramai in continuare tacuta. Persoana va intelege ca raspunsul nu a fost suficient de bun si va continua sa vorbeasca.

5. Expresiile emotionale sunt o modalitate de a provoca emotii. Daca vrei sa te simti fericita, zambeste cat mai mult posibil.

6. Nu spune niciodata "Eu cred ca...". Este un lucru implicit si suna ca si cum nu ai avea incredere in tine.

7. Inainte de a merge la un interviu, imagineaza-ti ca esti prietena veche a celor cu care te intalnesti. Astfel, vei reusi sa fii mai relaxata si mai linistita.

8. Daca iti iei ramas bun cu zambetul pe buze si oferi o imbratisare inainte de plecare, data viitoare cand vei intalni aceasta persoana ea va fi foarte fericita ca te vede - pentru ca stie ca tii la ea.

9. Oamenii nu pot face diferenta dintre incredere si o minte de geniu. Asadar, daca dai impresia ca stii ce faci, oamenii tind sa se adune in jurul tau.

10. Daca lucrezi cu alti oameni, la birou pune o oglinda in spatele tau. Oamenii cu care vei vorbi vor fi mai buni pentru ca nimeni nu isi doreste sa se priveasca in oglinda si sa vada incruntat sau nervos.