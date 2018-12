1. Acest an care se încheie nu mă definește ca persoana.

Poate că nu a fost cel mai bun an al meu. Poate că am făcut unele greșeli de care nu sunt deloc mândră sau poate că am făcut câteva schimbări care m-au ajutat să ajung mai repede acolo unde îmi doresc. Este important să recunosc aceste lucruri pentru că ele m-au ajutat să cresc, să evoluez, să îmi învăț lecțiile. Am înțeles că nu sunt definită de greșelile mele, de alegerile nepotrivite, de zilele mai puțin plăcute și că pot mai mult... mult mai mult.

foto interior si prima pagina: Irina Alexandrovna, Shutterstock

2. Am învățat să nu uit nici victoriile, însă nici înfrângerile.

Uneori este ușor să ne concentrăm doar asupra lucrurilor cu adevărat importante, care ne fac să ne simțim bine. Uneori este foarte ușor să ne mustrăm pentru greșelile făcute și să ignorăm tot ce am făcut bine. Ei bine, de data aceasta, eu o să încerc să îmi amintesc și să sărbătoresc nu doar victoriile, ci și înfrângerile. Lucrurile pe care le-am făcut bine și de care sunt mândră, dar și înfrângerile - poate că acestea au închis niște uși, dar cu siguranță m-au învățat lecții cu adevărat importante.

3. Am învățat să țin aproape de mine oamenii care m-au ajutat și m-au susținut

Poate că sunt puțini... însă merită toată atenția noastră. Poate că i-am întâlnit în acest an sau poate că au fost în viața noastră ani de zile și vor fi mulți ani de acum înainte... însă singurul lucru pe care îl știu fără îndoială este că nu am fi reușit să depășim acest an fără ei. În această perioadă, trebuie să încercăm să ne găsim timp pentru a le mulțumi pentru tot ce au făcut pentru noi.

Poate că aveam planuri mărețe pentru acest an. Poate că nu suntem acolo unde ne doream să fim. Cu toate acestea, nu este timpul să dăm înapoi sau să ne îndoim de abilitățile noastre. Am trecut prin atât de multe, am făcut atât de multe, am depășit atât de multe probleme. Poate că acum par a fi niște pași prea mărunți sau ceva de care nu suntem foarte mândri... însă, credeți-mă, că fiecare pas merită sărbătorit pentru că el contează.

Bonus...

- dacă ai avut un an dificil, nu uita că acesta nu este sfârșitul. Mai ai ani mulți de acum înainte.

- te așteaptă atât de multe posibilități, atât de multe schimbări, atât de multe oportunități minunate.

- anul 2019 va zbura și el... așa că încearcă să profiți din plin de el.

- în acest an ai învățat lucruri pe care nu le știai despre tine... nu uita de ele în 2019.

- amintește-ți că ești în această viață cu un scop. Acum ai șansa să afli care este acesta.