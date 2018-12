Uneori ne pricepem foarte bine in a arata compasiune si a avea grija de oamenii din jurul nostru. Oferim dragoste la fiecare pas. Insa oare cu noi ce avem? De ce suntem atat de duri si de aspri cu sufletul nostru? De ce nu ne oferim si noua iubire?

foto interior si prima pagina: Olga Golovizina, Shutterstock

Inainte ca cineva sa te poata iubi, trebuie sa te iubesti si inainte de a iubi pe cineva, trebuie sa te iubesti. Iubirea de sine este o iubire egoista? Nici vorba! Este o iubire sincera, matura, plina de afectiune si grija.

Iata cateva metode simple pentru a invata sa te iubesti si sa ai o relatie mai frumoasa cu tine.

Scopul principal al zambetului arata fericire si satisfactie, iar zambind in oglinda eliberezi energie pozitiva si, in acelasi timp, o primesti prin reflectie.

2. Zambeste la alte persoane. Zambetul este contagios si, crede-ma, nu vei avea nimic de pierdut daca zambesti unei persoane de pe strada. Acest obicei este o rasplata a pozitivitatii si a fericirii.

3. Invata sa iti faci complimente. Cand a fost ultima data cand ti-ai spus ca esti frumoasa? Sau ca esti minunata? Sau ca esti o super femeie? Sau ca esti geniala? De cele mai multe ori facem tot felul de complimente celor din jurul nostru, insa cand vine vorba de a ne complimenta pe noi, ni se pare absurd. Tindem sa uitam sa suntem incredibili. Din acest moment spune-ti cat mai des cu putinta "Sunt minunata!". Crede-ma, te vei simti incredibil.

4. Fa ceva care te face fericita. Daca vrei sa fii fericita, atunci trebuie sa faci ceva care te face fericita. Insa nu face ceva care sa aiba efecte negative asupra persoanelor din jurul tau - pentru ca aceasta nu mai este fericire.

5. Fii mandra de tine. Alege sa te mandresti cu tot ce ai realizat pana acum - acesta este un pas simplu pentru a creste increderea in propria persoana. Ai trecut prin multe obstacole, ai atins anumite obiective si ti-ai implinit anumite visuri. De ce sa nu te mandresti cu asta?

6. Nu te compara cu alte persoane. In lumea in care traim este foarte usor sa ne comparam cu alte persoane. Trebuie doar sa intram pe social media si sa vedem pozele minunate pe care le fac alte persoane si sa fim invidiosi pentru stilul de viata pe care il au. Acest obicei nu ne face fericiti, ci mai degraba frustrati. Invata sa nu te mai compari cu alte persoane. In schimb, concentreaza-te asupra vietii tale, asupra alegerilor tale, asupra visurilor tale, asupra calatoriei tale in aceasta lume.