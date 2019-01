Este timpul sa iti simplifici viata. Este timpul sa te concentrezi asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat. Este timpul sa traiesti cu mai putin si sa fii mai fericita.

foto interior si prima pagina: venusvi, Shutterstock

Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le faci neaparat:

1. Incepe treptat

Nu incerca sa faci prea multe intr-un timp mult prea scurt pentru ca vei obosi si este posibil sa renunti la jumatatea drumului. In schimb, incepe sa faci o lista cu ce trebuie sa faci, apoi zi de zi (sau chiar mai rar, in functie de programul pe care il ai) incearca sa gasesti putin timp pentru a te dedica lucrurilor pe care trebuie sa le faci in acest sens - fie sa faci curat intr-o camera, fie sa iti ordonezi hainele in garderoba, fie sa aranjezi decoratiunile de pe rafturi.

2. Scapa de anumite lucruri, insa nu renunta definitiv la ele

Este posibil ca la inceput sa iti doresti sa arunci tot. Nu face asta pentru ca vei regreta. Sunt unele lucruri de care ai nevoie si pe care vrei sa le arunci si mai sunt unele lucruri de care nu ai nevoie, dar nu vrei sa le arunci. Ce trebuie sa faci in acest sens: aduna-le pe toate intr-o cutie si depoziteaza cutia timp de 30 de zile intr-un loc accesibil. Daca nu ai avut nevoie de niciun lucru din cutie, este momentul sa scapi de ele.

3. Nu te concentra asupra emotiilor

Acesta poate fi un pas dificil, insa trebuie sa lasi partea emotionala deoparte. Aminteste-ti ca sunt doar niste obiecte si nu au nici suflet si nici sentimente. In plus, singurele care conteaza sunt amintirile pe care le "depozitezi" in sufletul tau.

4. Apreciaza valoarea adevarata a obiectelor

Daca nu reusesti sa te convingi sa scapi de anumite lucruri, incearca sa te concentrezi asupra acestora - intreaba-te care este motivul pentru care le tii, ce reprezinta pentru tine? Au o valoare, un scop pentru tine? Iti fac viata mai usoara? Daca nu, poate ca nu este cazul sa iti mai aglomerezi casa cu atat de multe lucruri inutile.

5. Verifica dublurile

Nu ai nevoie de dubluri, crede-ma. Pastreaza doar lucrurile care conteaza, de calitate, si scapa de celelalte.

6. Concentreaza-te pe lucrurile care aduc valoare vietii tale

Daca te simti inconfortabil renuntand la atat de multe lucruri, incearca sa iti concentrezi atentia asupra lucrurilor pe care le ai, pe care le pastrezi in preajma ta. Acestea sunt cele care conteaza cu adevarat.

7. Nu uita: calitate, nu cantitate

Unul dintre cele mai bune sfaturi de care trebuie sa tii cont aproape in toate aspectele vietii: importanta este calitatea, nu cantitatea. Asadar, incearca sa investesti in lucruri de calitate, de care ai nevoie, care vor trece testul timpului si care vor arata incredibil de bine si peste ani si ani.