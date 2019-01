Prima zi din an e destul de ciudata. Te trezesti mai tarziu, in jur e liniste completa si parca nu stii ce sa faci cu tine si cu orele care se intind in fata ta. Acum e momentul potrivit sa-ti dai cateva ore sa te gandesti la schimbarile de lifestyle pe care iti doresti sa le faci in acest an.

foto interior si prima pagina: ViChizh, Shutterstock

E important sa te asiguri ca nu-ti propui ceva prea dificil de urmat, dar in acelasi timp trebuie sa aiba impactul dorit. Daca sanatatea ta a suferit in 2018 – poate ai muncit prea mult sau rutina ta de zi cu zi nu ti-a permis sa ai grija de tine suficient – iata cateva rezolutii care te vor ajuta sa traiesti mai sanatos in 2019.

Bea mai putina cafea

Poate datorita presiunii de la birou, vietii de familie sau pur si simplu unui stil de viata agitat, consumi foarte multa cofeina.

