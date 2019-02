Te rog, Doamne, nu ma mai lasa sa ma atasez de oamenii care mai tarziu ma vor rani.

Te rog, nu ma lasa sa mai sufar. Nu imi mai lasa inima sa se ataseze de cineva pe care apoi il vei lua de langa mine. Stiu ca ai un plan pe care eu inca nu il cunosc, insa o sa te rog sa fii mai bland cu mine si sa incerci sa il faci mai usor. Nu ma lasa sa imi doresc sa renunt. Nu ma lasa sa lupt sa ma eliberez. Nu ma lasa sa imi doresc sa fiu langa cineva care nu ma iubeste. Nu ma lasa sa iubesc pe cineva care, intr-un final, imi va frange inima.

Stii cat de mult imi doresc sa iubesc. Stii cat de usor ma atasez de anumite persoane. Stii cat de sensibila este inima mea. Stii cat de dornica sunt sa imi intalnesc sufletul pereche. Asa, ca te rog... nu te mai juca cu mine. Nu mai lasa ca mintea mea sa creada lucruri care nu sunt adevarate, nu mai lasa sa ma obisnuiesc cu fericirea pentru ca apoi sa trec din nou prin durere si suferinta. Nu lasa sa ma indragostesc de cineva care, pana la urma, nu isi va dori sa ramana in viata mea.

Te rog, Doamne, nu ma lasa sa ma apropii de persoanele care ma tin treaza noaptea, care nu stiu ce inseamna sa iubesti un suflet sensibil, care nu isi doresc sa fie intr-o relatie. Lasa-ma, te rog, sa raman doar langa oameniic are conteaza, care sunt meniti sa ramana in viata mea.

Da-mi credinta sa merg mai departe, sa iert, sa trec peste toata durerea, peste lucrurile care nu au fost menite sa fie. Da-mi intelepciunea de care am nevoie pentru a imi da seama ca merit mult mai mult si ca voi fi fericita cu altcineva.

Si, pentru moment, te rog sa nu ma lasi sa ma atasez de cineva care imi va frange inima si va pleca. Nu ma lasa sa investesc atat de mult, sa imi pun sufletul pe tava in fata unei persoane pe care in scurt timp o voi pierde. Nu ma lasa sa iubesc ce nu este sa fie al meu. Nu ma lasa sa visez la un viitor permanent cu cineva care este doar temporar in viata mea.