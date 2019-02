De salvat si citit din cand in cand aceste sfaturi minunate.

1. Daca te simti respinsa in viata, este timpul pentru o schimbare in modul de gandire. De fapt, nimeni nu te respinge. In schimb, toata lumea avanseaza, iar cel care se simte respinsa este cel care pur si simplu a ramas in urma.

2. Care este diferenta reala dintre maturitate si imaturitate? O persoana imatura stie, dar adesea nu reuseste sa faca, in timp ce o persoana matura stie si, in acelasi timp, reuseste sa faca.

3. Daca iti doresti sa invingi cel mai dificil dusman al tau, iti recomand urmatorul exercitiu: priveste-te in oglinda si alege sa fii mai buna decat persoana care se uita la tine. Si incearca sa faci asta in fiecare zi.

4. Desi adesea vedem depresia ca pe o experienta negativa in viata noastra, ea joaca un rol important. Depresia a fost data omului pentru a il forta sa se retraga din lume si sa se gandeasca la el insusi.

5. Nu cadea in capcana de a urmari fericirea intreaga viata. In schimb, gaseste fericirea in interiorul tau si vei fi fericita indiferent de ce se intampla in viata ta.

6. De ce te concentrezi atat de mult pe gandurile si parerile altor persoane? Daca esti cu adevarat o persoana buna, ce conteaza ce cred ei despre tine? Concentreaza-te, mai degraba, pe iubirea de sine.

7. Cel mai bun timp petrecut in viata va fi cu o carte buna in mana decat o conversatie cu un om cu un suflet gol.

8. Fericirea este rezultatul direct al vietii bine organizate si structurate.

9. Aceasta este viata ta si nu ai nevoie de permisiunea nimanui pentru a o trai.

10. Daca exista o forta puternica care ne poate propulsa in viata, aceasta este imaginatia noastra. Prin ea ne putem exprima toate abilitatile noastre, ne putem implini visurile si ne putem transforma viata.

11. De multe ori cautam semne ca ar trebui sa facem schimbari, sa incheiem o relatie sau sa renuntam la ceva. Cu toate acestea, exista un semn universal care va fi intotdeauna adevarat - cand observi ca nu mai poti creste in circumstantele in care te afli, este timpul pentru ceva nou.

12. Nu raspandi negativitate in lume. In schimb, bucura-te de momentele frumoase si fericite atat cu prietenii, cat si cu dusmanii. Vei aduce un zambet pe fetele prietenilor si iti vei face dusmanii gelosi.

foto: Zolotarevs, Shutterstock