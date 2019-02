Tu cum vorbesti cu tine? 6 lucruri pe care sa nu ti le mai spui niciodata

La baza nefericirii si neincrederii in sine se afla modul in care vorbim cu noi insine. Felul in care vorbesti cu tine in gand dicteaza modul in care te simti, in care actionezi si adesea modul in care te privesc ceilalti.

Zi de zi, suntem intr-un permanent dialog cu noi insine. Si de cele mai multe ori, fara sa realizam, ne vorbim urat, lipsit de respect sau chiar cu ura. Daca ai spune cu voce tare ceea ce gandesti despre tine uneori, probabil ai fi socata de ce auzi. Șapte comportamente pe care persoanele cu stimă de sine ridicată nu le tolerează De aceea, secretul fericirii nu vine din exterior, ci din interiorul tau si il vei descoperi numai atunci cand schimbi felul in care interactionezi cu tine. Cuvintele pe care le alegem au un puternic efect asupra felului in care vedem lumea si pe noi insine. Afirmatii aparent simple, precum „nu-mi sta bine cu nimic azi" sau unele mai grave precum „Nu pot sa fac nimic cum trebuie" ne afecteaza ziua asa cum norii intunecati afecteaza o zi senina.