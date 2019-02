Poti mai mult. Mult mai mult. Ai rabdare si mergi mai departe pe drumul tau

Iata care sunt cele mai importante semne pe care le primesti de la Univers ca esti pe drumul cel bun.

Universul vorbeste cu noi prin multe semne. Este datoria noastra sa le cautam si sa le intelegem.

Las mai jos cateva semne importante ca esti pe calea cea buna. Acestea sunt semne pe care, cel mai probabil, nu le-ai observat pana acum. Daca ele sunt prezente in viata ta, atunci inseamna ca te indrepti catre locul in care trebuie sa fii:

1. Te simti pierduta

Cand vine vorba sa privesti imaginea in ansamblu, nu stii unde esti si incotro sa o apuci. Te simti pierduta. Esti usor debusolata si iti este tot mai greu sa intelegi ce vrei sa faci pe viitor.

2. Iti accepti greselile

Stii cand gresesti, accepti tot ce se intampla si faci tot posibilul sa schimbi acest lucru. Pana la urma, greselile sunt si ele o parte importanta a vietii noastre pentru ca fara ele ne-ar fi dificil sa invatam lectiile importante care vin la pachet cu acestea. In schimbarile pe care le faci, greselile joaca un rol crucial.

3. Iti schimbi obiectivele in viata

Cum nu stii incotro te indrepti, iti schimbi destul de repede obiectivele si te concentrezi asupra altor visuri. Poate suna un lucru rau, insa nu este atat de negativ. Acum ai ocazia sa experimentezi si sa intelegi ce te face fericita si ce trebuie sa faci pe mai departe.

4. Te simti neimportanta

Avand in vedere ca esti tot mai atenta la tot ce se intampla in jurul tau, te simti tot mai mica, mai nesimnificativa. In comparatie cu Universul, suntem foarte mici iar, acestea fiind spuse, este important sa ne amintim ca suntem toti un intreg, iar noi suntem o parte din Univers.

5. Iti este teama de cum se vor aranja lucrurile

Teama joaca un rol important in modul in care mergem mai departe. Doar pentru ca mergi intr-o directie nu inseamna ca trebuie sa fii fara frica. Din contra, doar simplul fapt ca iesi din zona de confort poate fi generatoare de teama; insa asta nu inseamna ca trebuie sa ramai in rutina ta peste o vesnicie. Mergi mai departe, continua-ti drumul.

6. Uneori lucrurile se destrama chiar in fata ta

Lucrurile se pot destrama chiar in fata ta. Nu intotdeauna va fi asa cum iti doresti. Insa trebuie sa iti revii, sa gasesti solutii pentru a le repara si, cel mai important, sa nu te dai batuta.