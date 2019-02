Pe 6 martie Uranus intra in zodia Taur pentru prima data in ultimii 84 de ani. Schimbari importante pentru multe zodii

Moment astrologic extrem de important. Pe data de 6 martie 2019 Uranus intra in zodia Taur pentru prima data in ultimii 84 de ani si aduce schimbari masive pentru majoritatea zodiilor.

Afla ce iti rezerva astrele pentru urmatoarea perioada.

Exista o schimbare masiva in urmatoarea perioada. Astrele ne sfatuiesc sa acordam o atentie deosebita energiilor Universului care se indreapta catre noi pentru ca putem beneficia foarte mult de pe urma lor.

Uranus, cunoscut si sub numele de "Marele Trezitor" sau "Zeul Cerului", este planeta haosului si a schimbarilor neasteptate. Taurul, pe de alta parte, este un simbol al finantelor, valorilor, posesiunilor si al confortului.

Iata care este sfatul de care trebuie sa tii cont in urmatoarea perioada in functie de zodie.

Berbec - Nu grabi lucrurile. Ia-ti timpul necesar pentru a analiza situatia in care te afli si a gasi cele mai bune solutii care sa te ajute sa ajungi acolo unde iti doresti.

Taur - Ai mai multa incredere in tine. Esti pe drumul cel bun, insa lucrurile se misca destul de lent. Profita de aceste momente pentru a invata lucruri noi si a interactiona mai mult cu cei din jurul tau.

Gemeni - Dezbaterile sau negocierile sunt pe ordinea zilei in urmatoarea perioada. Ai rabdare si da dovada de profesionalism indiferent de persoanele pe care le intalnesti.

Rac - Trebuie sa inveti sa argumentezi cazurile tale cu prudenta si rabdare. In plus, in cazul in care ai nevoie de ajutor din partea colegilor sau de sfaturi din partea superiorilor, nu ezita sa ii intrebi.

- Esti hotarata sa faci cateva schimbari interesante pe plan personal. Astrele te sfatuiesc sa asculti sfaturile primite de la cei din jurul tau, insa de data aceasta sa te lasi condusa de intuitie.

Fecioara - Indrazneste sa crezi in visurile tale, sa lupti pentru ceea ce iti doresti si, cel mai important, sa nu te dai batuta in fata obstacolelor. Chiar si in cele mai dificile momente gaseste puterea de a merge mai departe.

Balanta - Fiecare miscare pe care o faci in aceste momente pe plan profesional conteaza foarte mult pentru tine. Mergi mai departe, insa cu multa prudenta. Oamenii din jurul tau iti sunt alaturi si te sustin neconditionat.

Scorpion - Este timpul sa lasi in urma trecutul si sa te concentrezi mai mult asupra momentului prezent pentru ca acesta este cel care conteaza cu adevarat. Indrazneste sa gasesti fericirea in lucrurile care se intampla chiar acum.

Sagetator - Ai ocazia sa faci schimbari majore pe plan sentimental. Trebuie doar sa fii foarte sincera si sa inveti sa faci cateva compromisuri importante astfel incat sa reusesti sa ajungi acolo unde iti doresti.

Capricorn - Alegerile pe care le faci in aceasta perioada te ajuta sa schimbi radical drumul vietii profesionale. Desi pare dificil, nu te da batuta; este si normal, esti la inceput. Tot ce inveti te va ajuta sa ajungi acolo unde iti doresti.

Varsator - Trece peste teama de schimbari si alege cu inima. Nu te lasa influentata de ceea ce spun oamenii din jurul tau, pana la urma traiesti viata pe care tu ti-o doresti, nu cea pe care o doresc altii pentru tine.

Pesti - In urmatoarea perioada ai o putere de convingere incredibila pe care o vei exercita in toate planurile vietii. Nu te pierde in detalii, ci incearca sa ramai concentrata asupra imaginii de ansamblu. Linia de finish este mai aproape decat crezi.