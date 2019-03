Cel mai puternic poem pentru femei

ORICE FEMEIE AR TREBUI SA STIE… In cine poate sa aiba incredere si in cine sa nu aiba incredere si de ce ar trebui sa isi asume responsabilitate…

In anul 1997 Pamela Redmond Satran a scris o lista pentru o revista internationala in care a vrut sa scoata in evidenta pentru femeile mai tinere lucrurile pe care si-ar fi dorit sa le cunoasca si ea de la o varsta mai frageda. Acest "poem" nu doar ca a fost apreciat de femeile din intreaga lume, ci a devenit si un adevarat fenomen.

Va invitam sa il cititi si voi si sa il impartasiti cu toate femeile la care tineti:

O FEMEIE AR TREBUI SA AIBA...

Destui bani ca sa se poata muta…

Sa isi inchirieze un loc al ei chiar daca

Nu vrea sa faca asta niciodata

Sau nu are nevoie…

Ceva perfect cu care sa se imbrace daca un angajtor sau

Iubitul visurilor ei i-ar spune sa se intalneasca intr-o ora…

O FEMEIE AR TREBUI SA AIBA...

O tinerete pe care va fi multumita sa o lase in urma…

Un trecut suculent pe care sa il povesteasca in

Perioada batranetii…

O FEMEIE AR TREBUI SA AIBA.

Un set de surubelnite, o masina de gaurit, si un sutien negru din dantela…

Un prieten care o face mereu sa rada…

Si unul care ii da voie sa planga…

O FEMEIE AR TREBUI SA AIBA...

O piesa buna de mobilier care nu a mai apartinut nimanui din familia ei…

8 farfurii care sa fie la fel,

Pahare de vin, si o reteta care ii va face

pe oaspetii ei sa se simta onorati…

Sentimentul de control asupa destinului sau...

ORICE FEMEIE AR TREBUI SA STIE…Cum sa se indragosteasca fara sa se piarda pe ea insasi..CUM SA RENUNTE LA UN JOB,SA SE DESPARTA DE UN IUBITSI SA ISI CONFRUNTE UN PRIETENFARA SA ISI RUINEZE PRIETENIA…Cand sa incerce mai mult…Si cand e TIMPUL SA PLECE…

ORICE FEMEIE AR TREBUI SA STIE…

Ca nu isi poate schimba lungimea coapselor,

Largimea soldurilor,

Sau natura parintilor sai..

Ca poate nu a avut copilaria perfecta…

Dar acum s-a sfarsit…

ORICE FEMEIE AR TREBUI SA STIE…

Ceea ce ar face sau nu ar mai face pentru iubire…

Cum sa traiasca singura…

Chiar daca nu ii place acest lucru…

ORICE FEMEIE AR TREBUI SA STIE…

In cine poate sa aiba incredere,

Si in cine sa nu aiba incredere,

Si de ce ar trebui sa isi asume responsabilitate…

ORICE FEMEIE AR TREBUI SA STIE…

Catre ce se indreapta…

Poate sa fie masa de bucatarie din casa unui prieten..

Sau o cabana frumoasa in padure…

Si cand sufletul ei are nevoie de alinare…

ORICE FEMEIE AR TREBUI SA STIE

Ceea ce poate si ceea ce nu poate sa indeplineasca intr-o zi…

O luna…

Un an…

foto main: Nadya Korobkova, Shutterstock