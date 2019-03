20 de sfaturi de la cele mai puternice femei din lume

Cand o usa catre fericire se inchide, se deschide o alta. Adesea, insa, ne uitam atat de multa vreme la usa care s-a inchis, incat nu o mai vedem pe cea care s-a deschis.

Cateodata gasirea cuvintelor pentru a exprima cat de franta este inima ta este un lucru foarte greu de facut. Toata lumea trece prin momente dificile si este datoria noastra sa ne ridicam de la pamant si sa mergem mai departe pana cand vom vedea luminita de la capatul tunelului. Tine minte ca speranta moare ultima. Poti reusi, trebuie doar sa iti doresti.

Am adunat cele mai importante lectii de viata oferite de cele mai puternice femei din lume:

1. "Respira. Uita. Si reaminteste-ti ca in acest moment, tu esti singura persoana pe care te poti baza cu adevarat." - Oprah

2. "Cea mai mare aventura pe care o poti avea este sa iti traiesti viata pe care ai visat-o." - Oprah Winfrey

3. "Cel mai dificil lucru este de a lua decizia sa actionezi; restul este doar o tenacitate. Temerile sunt tigri de hartie. Ai puterea sa faci orice hotarasti sa faci. Poti actiona pentru a-ti schimbaviata, iar procesul prin care faci asta este propria lui recompensa." - Amelia Earhart

4. "Una dintre lectiile cu care am crescut este sa ramai mereu sincera cu tine insati si sa nu ii permiti nimanui sa te distraga de la indeplinirea obiectivelor tale. De aceea, cand sunt atacata pe nedrept nu acord nicio importanta subiectului pentru ca stiu cine sunt." - Michelle Obama.

5. "Defineste succesul in termenii tai, obtine-l dupa regulile tale si construieste-ti o viata de care sa fii mandra." - Anne Sweeney

6. "Imi ridic vocea. Nu pentru a tipa, dar pentru a ii face auziti pe cei fara glas. Nu putem reusi atunci cand o parte dintre noi e trasa inapoi." - Malala Yousafzai

7. "Noroc? Eu nu cred in noroc. Nu m-am bazat niciodata pe el si ma tem de oamenii care o fac. Pentru mine norocul inseamna cu totul altceva: multa munca". - Hillary Clinton

8. "O data pe zi, asaza-te linistit intr-un loc si du o mana la inima. Trimite-i dragoste si permite-ti tie insuti sa simti dragostea pe care inima ta o are pentru tne. Ea bate pentru tine inca de dinainte de a te naste. Inima ta este dragoste si sangele care iti curge prin vene este bucurie. Inima ta pompeaza acum cu dragoste bucurie de-a lungul intregului tau corp. Totul este bine si este in siguranta." - Louise Hay

9. "Nu-ti pierde ttimpul batand intr-un perete in speranta ca se va transforma in usa." - Coco Chanel

10. "O femeie puternica intelege ca darurile precum logica, hotararea si forta sunt la fel de feminine precum intuitia si conexiunea emotionala. Ea isi pretuieste si foloseste toate darurile." - Nancy Rathburn

11. "Pentru ochi frumosi, cauta frumosul in ceilalti. Pentru buze frumoase, rosteste doar vorbe bune, iar pentru echilibru in viata, mergi fiind constient ca nu vei fi niciodata singur." - Audrey Hepburn

12. "Toti ar trebui sa incepem sa traim inainte sa imbatranim. Teama este stupida. La fel sunt si regretele." - Marilyn Monroe

13. "Iubesc sa vad o fata care ia taurul de coarne. Viata e grea. Trebuie sa dai din coate si sa te lupti." - Maya Angelou

14. "Unele femei aleg sa isi urmeze barbatii, in timp ce altele aleg sa isi urmeze visul. Daca nu stii ce cale sa alegi, aminteste-ti urmatorul lucru: cariera nu iti va spune niciodata ca nu te mai iubeste." - Lady Gaga

15. "Am pierdut dorinta de a-i multumi pe cei care nu ma plac, de a-i iubi pe cei care nu ma iubesc si de a zambi la cei care nu vor sa-mi zambeasca." - Meryl Streep

16. "Cu plansul nu rezolvi nimic, iar imbratisarile nu te ajuta in momentele grele. Fericirea, insa, trebuie impartita cu oamenii pe care ii iubesti. Cu goliciunea si deznadejdea trebuie sa te descurci de unul singur." - Angelina Jolie

17. Daca vrei ceva sa fie spus, cere-i-l unui barbat. Daca vrei ceva sa fie facut, cere-i-l unei femei. - Margaret Thatcher

19. "Am facut intotdeauna ceva ce nu eram pregatita sa fac. Cred ca doar asa poti sa evoluezi. Sunt acele momente in care gandesti ca dai gres, dar mergi tot inainte si in cele din urma ai sa reusesti." - Marissa Mayer

20. "De fiecare data cand ma simt pierduta scot o harta si o privesc. Ma holbez la ea pana ce imi aduc aminte ca viata este o aventura uriasa, ca sunt atatea lucruri de facut, de vazut." - Angelina Jolie

foto main: PAN Photo Agency, Shutterstock