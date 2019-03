Cel mai important lucru pe care îl poți face pentru sufletul tău în fiecare zi

Este cel mai important lucru pe care îl poți face pentru tine și, totuși, adesea este cel mai greu de făcut. Chiar și așa, îl facem o mod natural pentru cei dragi tot timpul.

Tu îl faci?

Ghicești care este?

Este vorba despre a oferi bunătate (în toate felurile ei).

Întotdeauna oferi bunătate oamenilor dragi - prietenilor, familiei, partenerului de cuplu, colegilor de echipă, superiorilor... chiar și oamenilor necunoscuți.

Atunci când un prieten este bolnav, îi acorzi atenție sunându-l și întrebându-l cum se simte. Când mergi în vizită la prietena ta care are un copil mic, o ajuți spălându-i vasele. Când un prieten are nevoie să spună ce are pe suflet, îl asculți și îi spui "Sunt aici pentru orice".

Construim spații sigure pentru oamenii dragi. Îi acceptăm pentru ceea ce sunt.

Și, din anumite motive, să oferim bunătate sufletului nostru pare aproape imposibil.

Însă nu trebuie să fie. Pentru că putem practica. Avem ocazia să facem aceste exerciții de a oferi atenție, iubire necondiționată, înțelegere zi de zi. Cum putem practica? Nimic mai simplu.

Tot ce trebuie să facem este...

- să fim sinceri cu noi înșine, să nu mințim despre ce se află în inimile noastre și să fim atenți la ce avem nevoie pentru a fi cu adevărat fericiți.

- să acceptăm emoțiile inconfortabile pe care le simțim și să nu le ignorăm. Să le punem pe o foaie de pârtie. Să împărtășim aceste sentimente cu partenerul nostru sau cu un prieten.

- să renunțăm la lucrurile de care nu avem nevoie și la oamenii toxici din viața noastră care nu fac nimic altceva decât să ne tragă în jos;

- să sărbătorim victoriile noastre - mari și mici - fie că este vorba despre rezolvarea tuturor tașkurilor dintr-o zi, fie că am trecut de un examen, fie că am primit o promovare.

- să nu uităm că lucrurile mărunte sunt cele care contează, care ne hrănesc bunăstarea emoțională, mentală, fizică și spirituală.

- să ne ascultăm visurile și dorințele și să luptăm pentru a le vedea ajunse realitate.

- să ne concentrăm atenția asupra activităților pe care le iubim, care ne fac să uităm de griji, care ne pun zâmbetul pe buze.

- să reflectăm asupra provocărilor din viață, a lecțiilor pe care le învățăm și cum ne ajută să ne dezvoltăm.

Tu cum oferi bunătate sufletul tău?

foto main: Cristina Conti, Shutterstock